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22.11.2019 - 09:28 |

Gökhan Türkmen'den ikinci şarkı

Gökhan Türkmen’in beklenen ikinci parçası “Sır” tüm dijital platformlarda yerini aldı. “Aşkın Enkazı” klibiyle başlayan hikâye “Sır” ile devam ediyor.

Gökhan Türkmen'den ikinci şarkı

Aşkın Enkazı” ile Ekim ayında çıkış yapan Gökhan Türkmen'in 10 parçalık albümünün ikinci parçası “Sır”,bugün klibiyle birlikte yayınlandı. 

Gökhan Türkmenden ikinci şarkı



Sözü Ozan Turgut’a ve müziği Gökhan Türkmen’e ait olan parçanın mixi Tunç Çakır ve düzenlemesi ise Atıl Aksoy tarafından yapıldı. Masteringi Shawn Hatfield'in üstlendiği parçanın kayıtları GTR Deneyevi’nde tamamlandı. 

Yalın, romantik ve duygusal bütünlüğü sağlayan bir parça olduğunu belirten sanatçı, akustik gitarın etrafında dönen aranjesi ile duygusal bir yoğunluğu olduğunu belirtiyor. 

Hikâyenin ikinci bölümü yayında! 

“Aşkın Enkazı” ile başlayan üç parçalık klip hikayesi “Sır” ile devam ediyor. İkinci bölüm olarak yayınlanan klipte, hüzünlü aşk hikayesi yine iki kişinin etrafında dönerek devam ediyor. 

Klibin yönetmenliğini sinematografik çekimleriyle Bora Çifterler gerçekleştirdi. 5 günde tamamlanan çekimlerde Özge Demirtel sanatçıya eşlik ediyor. 

Parçaya hayat veren Türkmen, naif sesi ve kendine has tarzıyla yepyeni parçalarını her ay müzikseverlere sunmaya devam edecek.

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