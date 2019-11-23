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23.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Google Arts & Culture’da

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yedi süreli sergisi Google Arts & Culture’da ziyarete açıldı.

Google Arts & Culture’da

Dünyanın dört bir yanındaki sanatseverler “Şişli Camii”, “Taksim”, “Uzak İzlenimler”, “Doğu’ya Seyahat”, “Ahşap İstanbul”, “Dört Ayaklı Belediye” ve “Uzun Öyküler” sergilerini artık internette tüm ayrıntılarıyla keşfedebilecek. Sanatseverler, Google ve 40 ülkeden 151 sanat kurumunun iş birliği ile oluşturulan platform ile koleksiyonlarını oluşturma ve paylaşma şansını da yakalayabiliyor. Kalıcı koleksiyon sergilerini Google Arts & Culture’da 2012’de ziyarete açan Pera Müzesi’nin ardından, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de süreli sergilerini platformda sergiliyor. 

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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