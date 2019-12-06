Görülmüştür'e Yunanistan'dan iki ödül birden

Festivalin Rus Alena Sycheva, Yunan Tassos Goudelis ile Vecdi Sayar'dan oluşan Uluslararası FIPRESCI (Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu) jürisi, Angelopoulos'a ithaf edilen FIPRESCI ödülünü "Görülmüştür"e verdi. FIPRESCI ödülü Angelopoulos'un kızı tarafından "Film, mahkumların mektuplarını inceleyen bir gardiyanın sosyal ve entelektüel sorunlarını ustalıkla yansıtıyor. Türkiye'deki hapishane sistemini eleştirirken, gardiyanın adalet arayışını, erotik duygularını inandırıcılıkla aktarıyor ve kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişki üzerinde odaklanıyor. Yönetmen, kahramanının öğrendiği yaratıcı yazarlık ile sansür kavramını yan yana getirerek, bir metafor oluşturuyor " gerekçeli kararıyla ‘‘Görülmüştür’’ filmine takdim edildi. Stathis Valoukos, Antonis Boskoitis, Elisavet Chronopoulou’dan oluşan Panorama Jürisi de En İyi Uluslararası Film ödülünü Serhat Karaaslan'ın yönettiği "Görülmüştür" filmine verdi.

Geçtiğimiz hafta sona eren 30.Singapur Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması’nda da Jüri Özel Ödülüne layık görülen ‘‘Görülmüştür’’ 6-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Hindistan’ta düzenlenecek olan 24.Kerala Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi.