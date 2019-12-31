Hakan Altun eşliğinde unutulmaz bir konser!

Başarılı sanatçıyı canlı olarak dinlemek için; 3 Ocak’taki, 4 Ocak’taki ya da 18 Ocak’taki konserlerden birini seçin ve müzikle iç içe bir gecenin keyfini çıkarın.

Hakan Altun, uzun yıllardır oldukça sevilen ve konserleri hınca hınç dolan isimlerden biri. Senelerdir sahnelerden bir an olsun inmeyen, konserden konsere koşan, sevenlerine keyifli anlar yaşatan değerli sanatçı Hakan Altun’u canlı performansla dinlemenin heyecanını yaşamak için hemen yerinizi ayırtın. 3 Ocak’ta Jolly Joker Kartal İstMarina’da, 4 Ocak’ta İzmir Ooze Venue’de, 18 Ocak’ta Hayal Kahvesi Aqua Florya’da gerçekleşecek konserleri kaçırmamak ve size özel indirimli biletleri satın almak için acele edin.

Türk müziğinin en özel sanatçılarından biri olan, romantizmin prensi Hakan Altun, 2 şehirde 3 farklı konserle sevenleriyle buluşacak ve geriye seneler boyunca unutulmayacak anılar kalacak. Bu muhteşem konseri kaçırmayın ve size özel indirimli biletleri satın almak için acele edin. 3 Ocak’taki konser için buraya, 4 Ocak’taki konser için buraya, 18 Ocak’taki konser için ise buraya tıklamanız yeterli.