Hakan Altun ile Unutulmayan, Muhteşem Şarkılar!

Bu ay ne yapsak, nereye gitsek diye düşünenlerdenseniz işte burada sizin için şahane bir konser tavsiyesi var.

Özellikle konserler, İstanbul etkinlik dünyasında herkesin çokça tercih ettiği etkinlikler. Çünkü şehrin dört bir yanında, onlarca farklı mekânda, yüzlerce sanatçı seçeneğiyle herkese hitap eden bir konser var mutlaka. Hakan Altun da oldukça sevilen ve konserleri hınca hınç dolan isimlerden biri. Senelerdir sahnelerden bir an olsun inmeyen, konserden konsere koşan, sevenlerine keyifli anlar yaşatan değerli sanatçı Hakan Altun, 28 Aralık’ta Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hakan Altun’u canlı performansla dinlemenin heyecanı, Jolly Joker Vadistanbul’un muhteşem ambiyansıyla birleşecek, müzik ve eğlence dolu unutulmaz gece yaşanacak. Bu muhteşem konseri kaçırmamak ve size özel indirimli biletleri satın almak için buraya göz atmanız yeterli.

Türk müziğinin en özel sanatçılarından biri olan, romantizmin prensi Hakan Altun’un Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde vereceği keyifli konsere indirimli biletlerinizi almak için buraya tıklayın. Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir akşam yaşayın.