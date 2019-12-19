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19.12.2019 - 12:01 |

Hakan Altun ile Unutulmayan, Muhteşem Şarkılar!

İstanbullu, her güne farklı bir plan yapabileceği kadar çok etkinlik seçeneğine sahip. Konserler, tiyatrolar, sergiler, danslar derken hayatı kültür ve sanatla birlikte dolu dolu yaşamak paha biçilemez.

Hakan Altun ile Unutulmayan, Muhteşem Şarkılar!

Bu ay ne yapsak, nereye gitsek diye düşünenlerdenseniz işte burada sizin için şahane bir konser tavsiyesi var.

Özellikle konserler, İstanbul etkinlik dünyasında herkesin çokça tercih ettiği etkinlikler. Çünkü şehrin dört bir yanında, onlarca farklı mekânda, yüzlerce sanatçı seçeneğiyle herkese hitap eden bir konser var mutlaka. Hakan Altun da oldukça sevilen ve konserleri hınca hınç dolan isimlerden biri. Senelerdir sahnelerden bir an olsun inmeyen, konserden konsere koşan, sevenlerine keyifli anlar yaşatan değerli sanatçı Hakan Altun, 28 Aralık’ta Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hakan Altun’u canlı performansla dinlemenin heyecanı, Jolly Joker Vadistanbul’un muhteşem ambiyansıyla birleşecek, müzik ve eğlence dolu unutulmaz gece yaşanacak. Bu muhteşem konseri kaçırmamak ve size özel indirimli biletleri satın almak için buraya göz atmanız yeterli.

Hakan Altun ile Unutulmayan, Muhteşem Şarkılar

 Türk müziğinin en özel sanatçılarından biri olan, romantizmin prensi Hakan Altun’un Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde vereceği keyifli konsere indirimli biletlerinizi almak için buraya tıklayın. Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir akşam yaşayın.

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