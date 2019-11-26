Haluk Bilginer yÄ±lÄ±n oyuncusu seÃ§ildi

UluslararasÄ± Televizyon Sanat Bilimleri Akademisi tarafÄ±ndan Amerika BirleÅŸik Devletleri dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±nlanan dizi yapÄ±mlarÄ±na Ã¶dÃ¼l verdiÄŸi ve bu yÄ±l 47.si gerÃ§ekleÅŸtirilen UluslararasÄ± Emmy Ã–dÃ¼lleri, New York'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu.

Haluk Bilginer, Åžahsiyet dizisindeki rolÃ¼yle 47. UluslararasÄ± Emmy Ã–dÃ¼lleri'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu kategoride yer alan diÄŸer isimlerse Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis NiewÃ¶hner idi.

Senaryosu Hakan GÃ¼nday'a ait olan Åžahsiyet'in yÃ¶netmen koltuÄŸunda Onur Saylak yer almÄ±ÅŸtÄ±. Dizide yer alan diÄŸer oyuncular ise Cansu Dere, Åžebnem Bozoklu, MÃ¼jde Ar, HÃ¼meyra, Metin AkdÃ¼lger ve HÃ¼seyin Avni Danyal.Â

Bilginer Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Ã‡ok iyi hissediyorum. Kendimden Ã§ok TÃ¼rkiye'ye bu Ã¶dÃ¼l gittiÄŸi iÃ§in Ã§ok mutluyum. Ã‡ok severek, beÄŸenerek yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iÅŸin baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan da uluslararasÄ± bir platformda takdir edilmesi ve Ã¶dÃ¼lle taÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok mutlu edici bir ÅŸey. Ã‡ok mutluyum.'' dedi.

21 Ã¼lkeden 11 kategoride 44 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gecede "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Ã–rÃ¶k Tel dizisindeki rolÃ¼yle Marina Gera aldÄ±. "En Ä°yi Dizi" kategorisinde ise Ã¶dÃ¼l sahibi Ä°ngiliz suÃ§ dizisi McMafia'nÄ±n oldu.

Mini dizi dalÄ±nda Ã¶dÃ¼lÃ¼ Avustralya yapÄ±mÄ± dizi olan Safe Harbour kazanÄ±rken komedi dalÄ±nda Ã¶dÃ¼l The Last Hangover dizisine gitti.

47. UluslararasÄ± Emmy Ã–dÃ¼lleri'nde bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra Fransa, Ä°ngiltere, Arjantin, BelÃ§ika, Hindistan, Ä°srail, Portekiz, Hollanda, Kolombiya, Singapur, Finlandiya, Katar ve GÃ¼ney Kore gibi Ã¼lkelerden yapÄ±mlar yarÄ±ÅŸtÄ±.

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