Haluk Levent hayranlarıyla Hayal Kahvesi Aqua Florya’da buluşuyor

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Zamana meydan okuyan şarkılarıyla, yaptığı iyiliklerle gönüllere taht kurmuş sanatçı sevilen şarkılarıyla size harika bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Haluk Levent’in “Sevenler Ağlarmış”, “Elfida” gibi hit olan parçalarıyla Hayal Kahvesi Florya’da coşacak, bildiğiniz bütün şarkılarına eşlik edeceksiniz. Bu canlı performansı izlemek için linki tıklayın.

Anadolu Rock müziğinin ortaya çıktığı 70’lerden sonra yükselişe geçen “Yollarda” albümünün satışındaki başarısıyla adını duyuran Haluk Levent, ikinci albümü “Bir Gece Vakti” albümüyle müzik dünyasında yerini aldı. “Arkadaş” albümüyle istediği dünya standartlarına ulaşan sanatçı kendini sadece albümlerle sınırlamadı. Sanat yaşamına yüz binlerce konser, yüzlerce ödül, iki tane rekor konserlerle sanatçı çizgisinden ödün vermeden yürüdüğü yolda emin adımlar atmaya devam ediyor.

Haluk Levent uzun bir aradan sonra yeni albümüyle birlikte Hayal Kahvesi Florya’da size muhteşem bir konser akşamı yaşatacak. Size bambaşka duygulara yolculuk yaptıracak bu gecede yerinizi almak için linki tıklayın.