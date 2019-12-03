Hayvan Ã‡iftliÄŸi iÃ§in Ã¶zel baskÄ±

20.Â yÃ¼zyÄ±lÄ±n totaliter rejimlerini zamana meydan okuyan, geleceÄŸe ibret niteliÄŸinde bir anlatÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren, 70â€™in Ã¼zerinde dile Ã§evrilmiÅŸ hikÃ¢yenin tÃ¼m kahramanlarÄ±; Snowball, Napoleon, Squealer, Boxer ve diÄŸerleri, bu kez Ã§amurdan heykel olarak sayfalarda canlanÄ±yorlar. Kendi kendilerini yÃ¶netmek iÃ§in Ã§iftliÄŸin gaddar sahibini deviren ve kendi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan eden hayvanlarÄ±n birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin, adaletsiz dÃ¼zenin yine yolunu bulmasÄ±nÄ±n ve bir Ã¼topyadan adÄ±m adÄ±m inÅŸa edilen korku rejiminin hikÃ¢yesi, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bir uyarÄ± niteliÄŸinde.

Â Orwellâ€™in diÄŸer baÅŸyapÄ±tÄ± Bin Dokuz Seksen DÃ¶rt gibi gÃ¼ncelliÄŸini asla yitirmeyen Hayvan Ã‡iftliÄŸi, Utku Lomluâ€™nun (Lom Creative) sanat yÃ¶netmenliÄŸinde hazÄ±rlanan Ã¶zel baskÄ±sÄ±,Â seramik sanatÃ§Ä±sÄ± HÃ¼lya SÃ¶zerâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§amurdan heykellerin yer aldÄ±ÄŸÄ±, kitaptaki en Ã§arpÄ±cÄ± sahneleri anlatan gÃ¶rselleriyle her edebiyat tutkununun koleksiyonunda olmayÄ± hak ediyor.

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Kitaptan en Ã§arpÄ±cÄ± sahnelerinin seÃ§ilmesiyle baÅŸlayan proje, Hayvan Ã‡iftliÄŸiâ€™nin masalsÄ± fakat karamsar dÃ¼nyasÄ±nÄ± yansÄ±tan heykellerin yapÄ±lmasÄ±yla devam etti. BoyutlarÄ± 10-30 cm arasÄ±nda deÄŸiÅŸen heykellerin her biri seramik Ã§amurundan yapÄ±ldÄ± ve yaklaÅŸÄ±k iki aylÄ±k bir sÃ¼recin sonunda Â ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Orwellâ€™in kaleminden Ã§Ä±kan karakterlerin kiÅŸiliÄŸini kusursuz bir ÅŸekilde betimleyen bu Ã§amurdan heykeller, seÃ§ilen sahnelere uygun kurgularla fotoÄŸraflandÄ±.

Â Ã–zel tasarÄ±m ahÅŸap kutunun tÃ¼m kesim, boyama ve serigrafi sÃ¼reÃ§leri ise el iÅŸÃ§iliÄŸiyle hazÄ±rlandÄ±. ÅžÃ¶miz olarak Hayvan Ã‡iftliÄŸiâ€™nin atmosferine uygun olarak saman dokusu tercih edildi.