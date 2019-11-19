Bu kitabın amacı, Anadolu’nun Hellenistik ve Roma dönemlerini geniş bir okuyucu kitlesine olabildiğince açık ve anlaşılır bir anlatımla sunmaktır. Büyük İskender’den MS 4.-5. yüzyılların Roma imparatorlarına değin Anadolu coğrafyasında yaşanan siyasal ve kültürel olaylar, etkileri ve sonuçları konunun uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Her bir konu diğeriyle geçişkenliği göz önünde bulundurularak seçilmiş ve tümü kronolojik bir kurguyla sunulmuştur.

Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin sekizinci kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri, Türkçe-İngilizce olmak üzere çift dilli ve zengin bir görsel malzeme ile hazırlandı.

Hellenistik Ve Roma Dönemlerinde Anadolu-Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri

Hellenıstıc And Roman Anatolıa-Kings, Emperors, City States

Hazırlayan: Oğuz Tekin

Editör: Derya Önder

Koordinasyon: Nihat Tekdemir

Çevirenler: İnci Türkoğlu, G. Bike Yazıcıoğlu, Sim İris Belik

Sayfa: 504