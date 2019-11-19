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19.11.2019 - 10:58 |

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu

Büyük İskender’in Doğu Seferi’ne başladığı MÖ 334 yılı (veya Pers İmparatorluğu’na son verdiği MÖ 331 yılı) ile son Hellenistik Krallık olan Ptolemaiosların Actium Savaşı sonrası tarih sahnesinden silindikleri MÖ 30 yılı arasındaki yaklaşık 300 yıllık zaman dilimi, “Hellenistik Dönem” olarak adlandırılır. Hellenistik ve Roma dönemleri birbirini izleyen iki dönemden ziyade –en azından belli bir zaman diliminde– eş zamanlı varlık göstermiştir.

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu

Bu kitabın amacı, Anadolu’nun Hellenistik ve Roma dönemlerini geniş bir okuyucu kitlesine olabildiğince açık ve anlaşılır bir anlatımla sunmaktır. Büyük İskender’den MS 4.-5. yüzyılların Roma imparatorlarına değin Anadolu coğrafyasında yaşanan siyasal ve kültürel olaylar, etkileri ve sonuçları konunun uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Her bir konu diğeriyle geçişkenliği göz önünde bulundurularak seçilmiş ve tümü kronolojik bir kurguyla sunulmuştur.

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu

Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin sekizinci kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan  Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri, Türkçe-İngilizce olmak üzere çift dilli ve zengin bir görsel malzeme ile hazırlandı.

 Hellenistik Ve Roma Dönemlerinde Anadolu-Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri

Hellenıstıc And Roman Anatolıa-Kings, Emperors, City States

Hazırlayan: Oğuz Tekin
Editör: Derya Önder
Koordinasyon: Nihat Tekdemir
Çevirenler: İnci Türkoğlu, G. Bike Yazıcıoğlu, Sim İris Belik
Sayfa: 504

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