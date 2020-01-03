Hierapolis İtalya yolcusu

Son 15 yılda yurt dışında onlarca ülkede toplam 52 eski eser sergisi gerçekleştiren Türkiye, sahip olduğu kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan ve 1988’den beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti eserleri 2020 Mayıs ve kasım arasında, “Hierapolis Nehirlerin Efendisi Bir Asya Kentinin Mitosları ve Gerçekleri” teması ile İtalya’da sergilenecek.



41 eser sergilenecek



İtalya Floransa Uffizi Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmeler sonucunda Hierapolis Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılan ve sergide ziyaretçilere sunulması planlanan eserlerin belirlenmesi, sergi hikâyesinin oluşturulması ve protokollere nihai şeklin verilmesi çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Sergide, Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nden 41 eserin yer alması planlandı. Sergiye, Türkiye’den gönderilecek eserlere İtalya ve Avrupa’nın farklı müzelerinden eserlerin de eşlik etmesi bekleniyor.