"Hikayesine tanÄ±klÄ±k ettiÄŸim besteler yaptÄ±m"

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

AslÄ±nda belli bir sÃ¼re bir mÃ¼hendis olarak kariyer yaptÄ±nÄ±z. Neden bu kariyerinizi bir kenara bÄ±rakÄ±p mÃ¼ziÄŸe yÃ¶nelme kararÄ± verdiniz? Ya da en baÅŸtan neden mÃ¼zikle baÅŸlamadÄ±nÄ±z?

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatmda yaptÄ±ÄŸÄ±m hiÃ§bir iÅŸi kimse bana zorla yaptÄ±rmadÄ±. MÃ¼henedisliÄŸi de bÃ¼yÃ¼k bir zevkle yaptÄ±m. 12 yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re TÃ¼praÅŸ'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. AcÄ±sÄ±yla tatlÄ±sÄ±yla benim iÃ§in keyifli bir sÃ¼reÃ§ti. BurasÄ±, hayatÄ±mda ana alanÄ± kaplayan mÃ¼ziÄŸe de son derece saygÄ±lÄ± bir yerdi. DolayÄ±sÄ±yla ben hiÃ§bir zaman o ikisi arasÄ±nda bir ateÅŸ hattÄ±nda kalmadÄ±m. Ama hedefler bÃ¼yÃ¼meye baÅŸlayÄ±nca zaman sorunu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Oradaki kaynak yÃ¶netimimi bir mÃ¼hendis gibi yapÄ±p tamamen mÃ¼ziÄŸe yÃ¶neldim. Tabii bu bir sabah uyanmamla birden bire gerÃ§ekleÅŸmedi. MÃ¼zik, uzunca bir sÃ¼re Ã¼zerine birikim yapÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir alandÄ±. BÃ¶yle olunca diÄŸer taraftan izin istedim, sarÄ±lÄ±p ayrÄ±ldÄ±k.

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O halde mÃ¼ziÄŸe geÃ§elim. AslÄ±nda mÃ¼zikle iÃ§ iÃ§e geÃ§en bir hayatÄ±nÄ±z var...

Kesinlikle hiÃ§bir zaman uzaklaÅŸmadÄ±m mÃ¼zikten.

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Peki beyaz yakalÄ± yaÅŸamÄ± geride bÄ±rakÄ±p mÃ¼ziÄŸe odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kendinizi nasÄ±l bir dÃ¼nyada buldunuz?

Ben de bazen "nasÄ±l bir dÃ¼nyanÄ±n iÃ§ine girdim" diyorum. Tabii ki dinamikleri Ã§ok farklÄ± bir dÃ¼nya. MÃ¼ziÄŸin kendisi deÄŸil ama dÄ±ÅŸ faktÃ¶rler nedeniyle ne zaman moralim bozulsa bu iÅŸe neden yÃ¶neldiÄŸimi hatÄ±rlatÄ±yorum kendime. KararÄ±mla ilgili hiÃ§ piÅŸman deÄŸilim. O tarafla ilgili Ã¶zlediÄŸim tek ÅŸey dostluklarÄ±m. Kurumsal dÃ¼nya ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ± Ã¶zellikle de iliÅŸki yÃ¶netimi aÃ§Ä±sÄ±ndan birbirinden Ã§ok farklÄ± yapÄ±lar.

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Bu mÃ¼zikal yolculuk bir senfonik projeyle taÃ§landÄ±. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? NasÄ±l baÅŸladÄ±?

Amerika'da yaÅŸayan ve akÄ±l hocam olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iki dostumla baÅŸladÄ± bu yolculuk. Onlarla tanÄ±ÅŸÄ±p bu niyetimi anlattÄ±ÄŸÄ±mda bÃ¶ylesine bir projeyle Ã§Ä±kmamÄ± tavsiye ettiler. Bu tamamaen onlarÄ±n fikriydi. Ben o dÃ¶nem Ä°zmir'de yaÅŸÄ±yordum. Ä°zmir Devlet Senfoni OrkestrasÄ±'na gittim.

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Bu tavsiyede bulunurken TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zikal beÄŸenileri ve ÅŸartlarÄ± hakkÄ±nda bilgiye sahipler miydi?

Tabii ben onlara verebileceÄŸim azami bilgiyi vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Beni, ailemi tanÄ±yorlardÄ±. Burada neler dinlendiÄŸini biliyorlardÄ±. Projeyi hazÄ±rladÄ±ktan sonra Ä°zmir Devlet Senfoni OrkestrasÄ±'na gittim. "Merhaba Ben Seran Bilgi, TÃ¼praÅŸ'ta Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, kimya mÃ¼hendisiyim, senfonik bir projem var" dedim. Ã‡ok tuhaf aslÄ±nda. Beni 15 dakika dinledikten sonra projeyi yapmaya karar verdiler. YÄ±lbaÅŸÄ± Konseri'ni benimle yapmak istediklerini ifade ettiler. O dÃ¶nemde bu tip pop senfonik iÅŸ yapÄ±lmÄ±yordu. 9 ay Ã¶ncesinden repertuvarÄ±mÄ± hazÄ±rlayÄ±p onlara sundum. Ä°lk olarak da 2013 yÄ±lbaÅŸÄ± programÄ±nda bunu yaptÄ±k. Beni mutlu eden nokta ÅŸu oldu; konserden sonra bir ÅŸekilde bu iÅŸ camiada duyuldu. Ertesi yÄ±l Ä°stanbul Devlet Senfoni OrkestrasÄ±'ndan bu proje iÃ§in teklif geldi. Bursa, Antalya, Ã‡ukurova, EskiÅŸehir...Â Art arda geldi.

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YÄ±lbaÅŸÄ± Konserleri'nin repertuvarÄ±nda hangi ÅŸarkÄ±lar vardÄ±?

En klasiÄŸi Celine DÄ°on'un My Heart Will Go On'dan bu proje fikrini bana sunan Frank Wildhorn'un bestelerine kadar pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma yer aldÄ±. Ä°Ã§lerinde Frank Wildhorn'un benim iÃ§in bestelediÄŸi eserler de var. Zaman iÃ§inde TÃ¼rkÃ§e ÅŸarkÄ±lar da ekledik. EskiÅŸehir'de bir ZÃ¼lfÃ¼ Livaneli bestesinden olan SevdalÄ± BaÅŸÄ±m'a yer verdik. Benim albÃ¼m ÅŸarkÄ±larÄ±mdan birkaÃ§Ä±na senfonik dÃ¼zenleme yapÄ±p repertuvara dahil ettik. Bu haliyle Seran Bilgi Senfonik devam ediyor.

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Senfoni kÄ±smÄ±nÄ± kapatÄ±rken tam onu soracaktÄ±m. Bu proje devam edecek mi?

Evet devam edecek. Ä°Ã§inde kendi ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ±n senfonik dÃ¼zenlemeleri de olacak ÅŸekilde geniÅŸleyecek.

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Bu akÅŸam Salon Ä°KSV'de albÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±m konseri olacak. Ã–ncelikle projenin hikayesini Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

Bu albÃ¼mde birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m isim Cenk ErdoÄŸan ve Nedim Ruacan'dÄ±r. Cenk ile de beni tanÄ±ÅŸtÄ±ran Nedim'dir. Ä°kisi de Ã§ok kÄ±ymetli mÃ¼zisyen arkadaÅŸÄ±m. Cenk'in stÃ¼dyosÄ±nda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. "Bu ÅŸarkÄ± amiral olur", "bu ÅŸarkÄ±yÄ± sonraya sakla", "bu ÅŸarkÄ± single olsun" gibi fikirlerle bana yardÄ±mcÄ± oldular. Her iksi de bugÃ¼nÃ¼n kirlenmiÅŸ pop dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸ isimler. KaygÄ±larÄ± iyi mÃ¼zik Ã¼retmek, iyi iÃ§erik Ã¼retmek olan isimler. Ä°lk albÃ¼mde bÃ¶yle isimlerle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±m.

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GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mÃ¼zikal Ã¼retim biraz daha tekliler Ã¼zerinden ilerliyor. Siz daha cesurca bir adÄ±m olarak nitelendirilebilecek bir ÅŸey yapÄ±p albÃ¼m yayÄ±mladÄ±nÄ±z. Hikayesi olan bir ÅŸey...

Kesinlikle. AlbÃ¼mÃ¼n ismi "Ä°Ã§inde Sen de VarsÄ±n". Bu aslÄ±nda albÃ¼mÃ¼n iÃ§inde yer alan ÅŸarkÄ±lardan biri deÄŸil. Sadece albÃ¼mÃ¼n adÄ±. Bu ÅŸarkÄ±larÄ± yazarken herhangi bir ticari kaygÄ± gÃ¼tmedim. "Ä°Ã§inde Sen de VarsÄ±n" defansif bir albÃ¼m. Bir ses bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ taÅŸÄ±masa da benim yazdÄ±ÄŸÄ±m ÅŸarkÄ±lar. Hikayelerin tanÄ±k olduÄŸum besteler. Ä°Ã§inde farklÄ± tÃ¼rler var. Ama bunun nedeni "o taraftan da insan Ã§ekelim" deÄŸildi.

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Peki biz bu albÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ dijital platformlarda ya da mÃ¼zik reyonunda hangi tÃ¼rÃ¼n iÃ§ine dahil ederdiniz?

GÃ¼zel soru. Ã–zgÃ¼n. PopÃ¼ler sÄ±nÄ±fÄ±na da koyabiliriz.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr