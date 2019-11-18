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18.11.2019 - 13:07 |

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul

İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” sergisine paralel düzenlenen söyleşi programı 20 Kasım’da.

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul

“Tarihi makinesiyle yazan” Ara Güler’in İstanbul Modern’deki ilk kişisel sergisi olan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” bir söyleşi programıyla izleyiciyle buluşuyor.

Serginin küratörü Demet Yıldız ve Ara Güler Araştırma ve Arşiv Merkezi Müdürü Umut Sülün ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ahmet Ersoy ile serginin küratörü Demet Yıldız ve serginin danışmanı Umut Sülün, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ahmet Ersoy ile söyleşiyor.

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Gülerin İzinde İstanbul

Söyleşide sergi hazırlığı ve iki kurumun işbirliğinin yanı sıra, Ahmet Ersoy'un katılımı ile 1950’lerden günümüze Ara Güler’in kayıt altına aldığı İstanbul ve bu görsel belgelerle farklı karşılaşma şekillerimiz tartışılıyor. Fotoğrafın farklı bağlamlarda farklı işlevler kazanabilen, izleyiciyle buluştuğu noktalarda yeni karşılaşmalar ve durumlar ürettiğini belirten Ersoy, fotoğrafı “değişken ve kararsız bir mecra” olarak tanımlıyor. Bu önermeden hareketle, konuşmacılar Ara Güler’in gündelik hayata ve sokağa dair zengin görsel arşivini; bugün nostalji, bellek ve tarih eksenlerinde nasıl konumlandırabileceğimizi ele alıyor.

Söyleşi

Tarih: 20 Kasım 2019

Saat: 18.30

Yer: İstanbul Modern Sinema

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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