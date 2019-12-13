İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor

İstanbul'daki her konserinde dinleyicilerine yeni deneyimler sunan ve kariyeri boyunca oluşturduğu kendine özgü stiliyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Lübnan asıllı Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf, Volkswagen Arena’ya geliyor.

11. stüdyo albümü “S3NS”i geçtiğimiz Eylül ayında paylaşan İbrahim Maalouf; bu albümde Harold López-Nusa, Alfredo Rodriguez, Roberto Fonseca, Irving Acao ve Yilian Cañizares gibi Kübalı piyano, saksafon ve keman virtüözleriyle çalıştı. Caz, pop ve rock türleri arasında gezinen albüm; her parçada Maalouf’un Latin Amerika’dan aldığı ilhamı işliyor.

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı. 2000’lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasında giren sanatçı; yayımladığı birçok tekli ve albümle listelerin başında yer aldı. Müzik hayatı boyunca 1000’den fazla konser veren ve 5 dünya turuna çıkan Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007’den bu yana yayımladığı 17 albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlenen başarılı virtüöz; aynı zamanda birçok film müziği albümü besteledi.

Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu ve yazar Amin Maalouf'un da yeğeni olan İbrahim Maalouf, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, 'Yılın Enstrümantal Keşfi' ödülüne layık görüldü. Maalouf, 2014'te 'Fransız Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Müzisyen' ödülünü kazandı.