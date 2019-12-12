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12.12.2019 - 15:36 |

İDOB'dan Don Quichotte Operası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin geçen sezon prömiyerini yaptığı, seyircinin büyük beğenisini kazanan, görsel şölen niteliğindeki “Don Quichotte Operası ” bu sezon da sahnelenmek için gün sayıyor.

İDOB'dan Don Quichotte Operası

İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lerin başında  yazdığı ve   güncelliğini her dönem koruyan bu eserden esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası ” 20, 21, 24, 25, 27 Aralık 2019 tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Fransız oyun – roman yazarı Henri Cain’in librettosunu yazdığı, romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in  son zamanlarında bestelediği “Don Quichotte” Operası, dünyada ilk kez, 1910 yılında Monte Carlo Operası’nda sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştü.

 Rejisör Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyduğu eserde , Orkestra Şefi Zdravko  Lazarov  yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solist ve koroya eşlik ediyor. Koro Şefi  Paolo Villa

Dulcinée rolünde ; Aylin Ateş , Özge Kalelioğlu,  Deniz Likos  -Don Kişot rolünde; Suat Arıkan, Gökhan Ürben – Sancho rolünde N. Işık Belen,  Umut Kosman,   -Pedro rolünde ;  Begüm Karacasu – Garcias rolünde  Banu Ergün, Funda Güllü - Rodriguez rolünde; Can Reha Gün, Bahadır Özkoca -Juan rolünde; Zafer Çiftçi,  Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, koreografi ise Beyhan Murphy’e ait.

İDOBdan Don Quichotte Operası

Don Quichotte Operası” ile  görünüşteki  komedi ögelerinin ardında ,  insanlığa bazen üzücü bazen sarsıcı hayat dersleri veriliyor. Eserin olay örgüsü ana hatlarıyla şöyle ; İnsanlığın  unuttuğu erdemlerin  peşinde koşan , tutkulu gezgin şövalye Don Quichotte,  inandığı doğrular ve aşkı için hayatını riske atmaya hazırdır.Don Quichotte ve sadık yaveri Sancho’nun küçük bir İspanyol kasabasına gelmesiyle başlayan olaylar, Don Quichotte’un Dulcinée’yi idealindeki kadın olarak görmesi ve ona aşkını ilan etmesiyle devam eder. Ancak Dulcinée, sözde Don Quichotte’un kendisine duyduğu aşkı sınamak için, ondan bir istekte bulunur: Gezgin Şövalye, Dulcinée’nin kolyesini çalan hırsızı bulup, kolyeyi ondan alarak güzel kadına geri getirecektir… Getirmesine getirir, ama ettiği evlenme teklifi Dulcinée tarafından geri çevrilince, kandırıldığını anlar….

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