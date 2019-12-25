MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İDOB'dan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”
ABONE OL
25.12.2019 - 15:03 |

İDOB'dan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul’un geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul sahnelerinin en dinamik işlerinden, “ELEKTRONİKA”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2018-2019 sezonunda büyük ses getiren ve dolu salonlara oynayan ELEKTRONİKA, Zorlu PSM’de 9 Ocak ve 11 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere sadece 2 temsil ile sahne alacak.

İDOB'dan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”

ELEKTRONİKA’da yer alan 3 eseri MDTistanbul’un 24 dansçısı sahneliyor.

Topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı dinamik grup çalışması olan HADİ;

Yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri ’MANTRA’;

Dünya’nın son yıllarda çağdaş sanat nabzını hızlandıran Güney Kore’den, koreograf

DongKyu Kim’in MDTist’e yaptığı çalışması “HEYECAN” ; ELEKTRONİKA programını oluşturuyor.

 ELEKTRONİKA programının özelliği;  üç eserin de modern elektronik müzik ile çalışılmış olması ve üç eserin de  MDTist dansçıları ile birebir çalışılarak yapılmış olmasıdır.

 ELEKTRONİKA, çağdaş-modern dans tekniklerinin sınırları zorluyor ve sahnelerimize heyecan verici bir dinamizm katıyor.

İDOBdan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!Son birkaç gündür hayranının açtığı sahte Facebook hesabıyla başı dertte olan Alişan, hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber