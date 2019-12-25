İDOB'dan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”

ELEKTRONİKA’da yer alan 3 eseri MDTistanbul’un 24 dansçısı sahneliyor.

Topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı dinamik grup çalışması olan HADİ;

Yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri ’MANTRA’;

Dünya’nın son yıllarda çağdaş sanat nabzını hızlandıran Güney Kore’den, koreograf

DongKyu Kim’in MDTist’e yaptığı çalışması “HEYECAN” ; ELEKTRONİKA programını oluşturuyor.

ELEKTRONİKA programının özelliği; üç eserin de modern elektronik müzik ile çalışılmış olması ve üç eserin de MDTist dansçıları ile birebir çalışılarak yapılmış olmasıdır.

ELEKTRONİKA, çağdaş-modern dans tekniklerinin sınırları zorluyor ve sahnelerimize heyecan verici bir dinamizm katıyor.