İDOB'dan modern dans projesi “ELEKTRONİKA”
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul’un geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul sahnelerinin en dinamik işlerinden, “ELEKTRONİKA”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2018-2019 sezonunda büyük ses getiren ve dolu salonlara oynayan ELEKTRONİKA, Zorlu PSM’de 9 Ocak ve 11 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere sadece 2 temsil ile sahne alacak.
ELEKTRONİKA’da yer alan 3 eseri MDTistanbul’un 24 dansçısı sahneliyor.
Topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı dinamik grup çalışması olan HADİ;
Yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri ’MANTRA’;
Dünya’nın son yıllarda çağdaş sanat nabzını hızlandıran Güney Kore’den, koreograf
DongKyu Kim’in MDTist’e yaptığı çalışması “HEYECAN” ; ELEKTRONİKA programını oluşturuyor.
ELEKTRONİKA programının özelliği; üç eserin de modern elektronik müzik ile çalışılmış olması ve üç eserin de MDTist dansçıları ile birebir çalışılarak yapılmış olmasıdır.
ELEKTRONİKA, çağdaş-modern dans tekniklerinin sınırları zorluyor ve sahnelerimize heyecan verici bir dinamizm katıyor.