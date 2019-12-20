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20.12.2019 - 16:02 |

İDOB'dan Yeni Yıl Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya hazırlanıyor. Yeni Yıl Konserleri; 30 Aralık 2019’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve 3-4 Ocak 2020’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde seslendirilecek.

İDOB'dan Yeni Yıl Konseri

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss’un, ünlü “Die Fledermaus (Yarasa)” operetinden aryalar ile Johann Strauss,  Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod,  Franz Lehár, Arturo Márquez, Leonard Bernstein’in seçkin  bestelerinden aryalar,  valsler ve polkalar programda yer buluyor…

Şef Murat Kodallı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yönetiminde solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner, Ufuk Toker sahnede olacaklar.

Şahin Dedemen şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise konsere, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells” şarkılarıyla renk katıyor olacak.

İDOBdan Yeni Yıl Konseri

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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