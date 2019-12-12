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12.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İkili ilişkilere dair

Philip Ridley’in yazdığı, Fulya Peker’in çevirdiği ve Eyüp Emre Uçaray’ın rejisiyle seyirci karşısına çıkan “Narin Napalm” sıradan bir çiftin, ürpertici derecede yoğun ilişkilerinin bir kesitine odaklanıyor.

İkili ilişkilere dair

Çizgisel olmayan kurgusuyla “Narin Napalm” şiirsel, vahşi ve yer yer komik anlarla dolu bir aşkın dehlizlerine alıyor seyirciyi. İçeride, bir tür rüya zamanda; kadınla erkeğin hayal gücü, geçmişi, en saf, en hırçın, en savunmasız halleri seyirciye akrarılıyor. Philip Ridley’in çağın yıkıcı şiddetini, bir çiftin ilişkisine yerleştirdiği şiirsel motifler ve zekice bir kurguyla ele aldığı oyun, 13 Aralık’ta İkincikat’ta ilk kez sahnelenecek. Oyunda Mehmet Bilge Aslan ve Fulya Peker rol alıyorlar. 

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