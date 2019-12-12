İkili ilişkilere dair

Çizgisel olmayan kurgusuyla “Narin Napalm” şiirsel, vahşi ve yer yer komik anlarla dolu bir aşkın dehlizlerine alıyor seyirciyi. İçeride, bir tür rüya zamanda; kadınla erkeğin hayal gücü, geçmişi, en saf, en hırçın, en savunmasız halleri seyirciye akrarılıyor. Philip Ridley’in çağın yıkıcı şiddetini, bir çiftin ilişkisine yerleştirdiği şiirsel motifler ve zekice bir kurguyla ele aldığı oyun, 13 Aralık’ta İkincikat’ta ilk kez sahnelenecek. Oyunda Mehmet Bilge Aslan ve Fulya Peker rol alıyorlar.