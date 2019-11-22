İklim krizi yüzünden turneye çıkmayacak

Konserlerin ve turnelerin hem iklim açısından sürdürülebilir hem de yararlı olması konusunda çok fazla kafa yorduklarını belirten Martin, “Hepimizi işimizi yapmanın en iyi yolunu bulmalıyız. Bir sonraki turnemiz çevre açısından mümkün olanın en iyi versiyonu olacak. Eğer bu, karbonsuz olmazsa hayal kırıklığına uğrarız” ifadelerini kullandı.



Grup bunun yerine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak performansa imza atacak. Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan grup, gün batımı ve gün doğumunda ayrı ayrı sahne alarak albümleri “Everyday Life”ın iki ‘yüzünü’ yansıtacak. Coldplay 25 Kasım’da İngiltere’nin başkenti Londra’da Doğal Tarih Müzesi’nde tek bir konser verecek ve konserin geliri çevreci bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.



