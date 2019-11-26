İklim krizinin odağında filmler

Festival, filmleriyle sürdürülebilirlik kavramını tüm boyutlarıyla ortaya koyarken, davetli konuşmacılarıyla bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdi. İklim değişikliği, sosyal girişimcilik, bir insan hakkı olarak barınma ve konut, toplumsal dönüşüm, yerel ekonomi, sürdürülebilir ormancılık, turizm, çocuk işçiliği ve çocuk köleliği, sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri, barış, ekosistem restorasyonu, deniz permakültürü, enerjinin demokratik üretimi ve paylaşımı gibi konulara odaklanan festivalde 27 ülkeden, uzun ve kısa metrajlı 28 film İstanbul’da izleyicilerle buluştu.