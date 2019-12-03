İş Sanat Aralık programı dopdolu

“İstanbul’dan Berlin’e Avrupa’nın Sesleri” adlı turnesine İş Sanat’tan başlayan Mahler Oda Orkestrası, 13 Aralık akşamı kaçırılmaması gereken bir konserle dinleyicilerin karşısına çıkacak. 15 Aralık’ta, Geveze Piyanist ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Fırtına” adlı oyun, çocuklarla buluşacak. Kübalı piyanist Omar Sosa, İtalyan trompetçi Paolo Fresu ve vurmalı çalgı üstadı Trilok Gurtu ile birlikte 17 Aralık akşamı caz rüzgârı estirecek. Bir İş Sanat klasiği haline gelen hikâye dinletilerinde Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Bir Kuş” adlı eseri yer alacak. Türkiye’de arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen ise, 26 Aralık’ta şarkılarını; yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte yorumlayacak.

İstanbul’dan Berlin’e Avrupa’nın Sesleri turnesiyle Mahler Oda Orkestrası geliyor

Klasik müzik dünyasının önemli şeflerinden Claudio Abbado ve Daniel Harding’in kurduğu Mahler Oda Orkestrası, 13 Aralık akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak. Yirmi ülkeden, elli beş üyesi ile gezgin bir topluluk olan orkestra, klasik müziğe getirdiği yeni solukla Haydn’dan Ligeti ve Martinu’ya uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Alman piyanist Holger Groschopp, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr, timpanist Martin Piechotta’nın da sahne alacağı gecede, orkestranın şefliğini Londra Senfoni Orkestrası’nın daimi şeflerinden François-Xavier Roth üstlenecek.

Roth, İstanbul izleyicisini nasıl bir konser deneyimi beklediğine dair düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Geçen zaman içinde bestecilerin sanat ve müzik üretimlerini nasıl geliştirdiklerinin bir çeşit panoramasına tanıklık edeceğiz. Böylece iki yüzyıl arasında, birbirlerini tanımayan ve farklı dönemlerde yaşayan bu bestecilerle bir diyalog kurmamıza imkân tanıyacak.”

Üç kıtadan caz: Sosa, Fresu, Gurtu

Latin cazın önemli isimlerinden piyanist Omar Sosa, 2012 yılından beri İtalyan trompet sanatçısı Paolo Fresu ile birçok başarılı projeye imza atıyor. Caz dünyasında ritim ustası olarak tanınan perküsyonist Trilok Gurtu’nun da dahil olacağı konser, 17 Aralık akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

2012 yılında birlikte müzik üretmeye başlayan Omar Sosa ile Paolo Fresu ilk albümleri ‘Lara’yı yayınladı. Kısa süre içinde Avrupa’nın en sevilen grupları arasına girmeyi başaran ikili, dört yıl sonra ikinci albümleri ‘Eros’u piyasaya sürdü. Miles Davis’i idol olarak belirlemiş trompetçi Paolo Fresu ise yüzlerce albüm kaydında yer aldı. Tiyatro ve sinema müzikleri de yapan sanatçı Enrico Rava, Giorgio Gaslini, David Liebman ve Richard Galliano başta olmak üzere Afro-Amerikan müziğin en önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Usta yazar Yaşar Kemal “Tek Kanatlı Bir Kuş” ile anılıyor

Bir İş Sanat klasiği haline gelen hikâye dinletilerinde bu ay, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız Yaşar Kemal var. Usta yazarın “T

” adlı eseri ilk kez İş Sanat’ta izleyicilerle buluşacak.

Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğü yaptığı, Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı hikâye dinletisi, izleyicilerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı, 22 Aralık saat 16.00’da ve 23 Aralık saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda iki ayrı etkinlik olarak gerçekleştirilecek.