İsimleri Rembrandt ve Van Gogh’tan

International Astronomy Union’un 100’üncü yılını kutlamak için internet üzerinden bir oylama başlatan Hollandalı yetkililer, geçtiğimiz gün bu oylamanın sonucunda 2007’de keşfedilen bir gök cismine “Night Watch”, bir başka gök cismine ise “Starry Night” adının verildiğini açıklandı. Bu etkinliğin amacı ise “Evrendeki yerimizle ilgili farkındalık yaratmak”.