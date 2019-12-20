MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İsimleri Rembrandt ve Van Gogh’tan
ABONE OL
20.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İsimleri Rembrandt ve Van Gogh’tan

Hyperallergic’te yer alan habere göre Rembrandt’ın “The Night Watch” ve Van Gogh’un “Starry Night” tablosunın ismi, Andromeda Takımyıldızı’ndaki iki gök cismine verildi.

İsimleri Rembrandt ve Van Gogh’tan

International Astronomy Union’un 100’üncü yılını kutlamak için internet üzerinden bir oylama başlatan Hollandalı yetkililer, geçtiğimiz gün bu oylamanın sonucunda 2007’de keşfedilen bir gök cismine “Night Watch”, bir başka gök cismine ise “Starry Night” adının verildiğini açıklandı. Bu etkinliğin amacı ise “Evrendeki yerimizle ilgili farkındalık yaratmak”. 

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adalar’da faytona üç aylık yasak

Adalar’da faytona üç aylık yasak

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber