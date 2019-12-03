Ä°stanbul Fellowship katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye BasÄ±m YayÄ±n Meslek BirliÄŸi tarafÄ±ndan TÃ¼rk yayÄ±mcÄ±lar ile dÃ¼nya yayÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ä°stanbulâ€™un bir telif marketi haline getirilmesi amacÄ±yla bu yÄ±l beÅŸincisi dÃ¼zenlenecek Ä°stanbul Fellowship programÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼m dÃ¼nyadan yayÄ±mcÄ±larÄ±n online profesyonel program portalÄ± kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ä°stanbulÂ Fellowship iÃ§in bu yÄ±l rekor sayÄ±da baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 98 Ã¼lkeden yapÄ±lan 620 baÅŸvuru arasÄ±ndan toplamda 54 Ã¼lkeden 180 yayÄ±mcÄ±nÄ±n baÅŸvurusu kabul edildi.Â Programa yurtiÃ§inden iseÂ 163 baÅŸvurudan 95 ajans ve yayÄ±nevi kabul edildi.

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TÃ¼rkiye BasÄ±m YayÄ±n Meslek BirliÄŸi DeÄŸerlendirme Komitesi tarafÄ±ndan incelenen baÅŸvurular uygunluk durumlarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirildi.DeÄŸerlendirme kurulunun 1 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler belirlendi. Buna gÃ¶re en Ã§ok katÄ±lÄ±mÄ±n Ä°ngiltere, Fransa ve MÄ±sÄ±r'dan olmasÄ± beklenirken, onlarÄ± sÄ±rasÄ±yla ABD, Endonezya, Hindistan ve Arjantin takip ediyor.

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ALTIN, GÃœMÃœÅž VE BRONZ DESTEK PAKETLERÄ° Ä°MKANLAR SUNUYOR

Â AltÄ±n, GÃ¼mÃ¼ÅŸ ve Bronz destek paketine gÃ¶re sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lan yayÄ±mcÄ±lar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanabilecekler. Bronz pakette program kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen yemeklere, seminerlere ve iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine Ã¼cretsiz katÄ±lÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra havaalanÄ± ile otel arasÄ±nda servis hizmeti de saÄŸlanan katÄ±lÄ±mcÄ±lara gÃ¼mÃ¼ÅŸ pakette bunlara ek olarak 4 gÃ¼nlÃ¼k otel konaklamasÄ± da sunuluyor. AltÄ±n paket ise tÃ¼m bunlarla beraber Ä°stanbulâ€™a gidiÅŸ-dÃ¶nÃ¼ÅŸ uÃ§ak bileti iÃ§eriyor.

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KATILIMCILAR KENDÄ° TAKVÄ°MLERÄ°NÄ° OLUÅžTURABÄ°LECEKLER

Â KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, online randevu sistemini kullanarak kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸme takvimlerini oluÅŸturabilecekler. Bu sistem sayesinde programda yer alan tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n listelenerek, her bir katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n profilinin incelenmesine ve kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸme takvimlerini hazÄ±rlamalarÄ±na imkan sunuluyor.Program boyunca yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve konaklamalarÄ± boyunca katÄ±lÄ±mcÄ±lara yardÄ±mcÄ± olmak Ã¼zere tercÃ¼man ve organizasyon ekibi gÃ¶revlendirilecek. Bunlarla birlikte, program alanÄ± ve otellerine intikallerinde kullanÄ±lmak Ã¼zere servis hizmeti de tahsis edilecek.

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ORTADOÄžU'DAN LATÄ°N AMERÄ°KA'YA KÃœLTÃœR KÃ–PRÃœSÃœ

Â 3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde tÃ¼m dÃ¼nyadan yayÄ±nevi yÃ¶neticileri, editÃ¶rler, telif ajanslarÄ±, yayÄ±mcÄ± meslek birlikleri ve yayÄ±mcÄ± sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinin Ä°stanbul'da buluÅŸacaÄŸÄ± program 5. yaÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli yayÄ±ncÄ±lÄ±k organizasyonlarÄ±ndan biri olmayÄ± baÅŸardÄ±.OrtadoÄŸu'dan Latin Amerika'ya kadar etki alanÄ±nÄ± her geÃ§en yÄ±l daha da bÃ¼yÃ¼ten program beÅŸinci kez yayÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kalbinin Ä°stanbul'a taÅŸÄ±yacak.