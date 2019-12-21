İstanbul Modern Sinema’da Oscar’ın Yabancıları

“Oscar’ın Yabancıları”nda yer alan filmlerden bazıları şunlar: Yönetmeni Bong Joon-ho’nun “palyaçosu olmayan bir komedi ve kötü adamı olmayan bir trajedi” olarak tanımladığı, politik olarak sert eleştirisine rağmen dünya gişelerini kasıp kavuran Güney Kore filmi “Parazit”; Jerzy Kosinski’nin tartışmalar yaratan romanının ilk sinema uyarlaması olan ve Yahudi bir gencin savaş sırasında yaşadığı dehşeti gözler önüne seren, Çek Cumhuriyeti’nden siyah-beyaz “Boyalı Kuş”; Victor Hugo’nun romanındaki bozulmuş toplum düzenindeki devrim ve isyan temasını günümüz Paris’inin banliyösüne uyarlayarak bir vicdan hikâyesi anlatan Fransız yapımı “Sefiller” ve Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle yaşayan Hatice üzerinden insan-doğa ilişkisini inceleyen Makedonya adayı belgesel “Bal Ülkesi”.