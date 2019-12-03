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03.12.2019 - 12:49 |

İstanbul'dan grubundan albüm lansmanı

Akbank Sanat; 10 Aralık’ta Ayca Daştan tarafından 2016 yılında kurulan, eğitimini klasik batı, caz, folk ve rock müzik gibi farklı alanlarda yapmış deneyimli müzisyenlerden oluşan “İstanbul'dan” grubunun albüm lansman konserini Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak.

İstanbul'dan grubundan albüm lansmanı

Bas ve vokalde Asena Akan‘ın yer aldığı grupta, Nihal Saruhanlı davul ve perküsyon, Ayca Daştan ise piyano çalıyor.

 

 AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

10 Aralık 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Akbank Sanat

 

İSTANBUL’DAN

“Yola Çıktık” Albüm Lansman Konseri

 

Asena Akan: Vokal & bas

Ayca Daştan: Piyano

Nihal Saruhanlı: Davul & perküsyon

 

İstanbuldan grubundan albüm lansmanı

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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