03.12.2019 - 12:49 |
İstanbul'dan grubundan albüm lansmanı
Akbank Sanat; 10 Aralık’ta Ayca Daştan tarafından 2016 yılında kurulan, eğitimini klasik batı, caz, folk ve rock müzik gibi farklı alanlarda yapmış deneyimli müzisyenlerden oluşan “İstanbul'dan” grubunun albüm lansman konserini Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak.
Bas ve vokalde Asena Akan‘ın yer aldığı grupta, Nihal Saruhanlı davul ve perküsyon, Ayca Daştan ise piyano çalıyor.
AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ
10 Aralık 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Akbank Sanat
İSTANBUL’DAN
“Yola Çıktık” Albüm Lansman Konseri
Asena Akan: Vokal & bas
Ayca Daştan: Piyano
Nihal Saruhanlı: Davul & perküsyon