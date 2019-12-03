İstanbul'dan grubundan albüm lansmanı

Bas ve vokalde Asena Akan‘ın yer aldığı grupta, Nihal Saruhanlı davul ve perküsyon, Ayca Daştan ise piyano çalıyor.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

10 Aralık 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Akbank Sanat

İSTANBUL’DAN

“Yola Çıktık” Albüm Lansman Konseri

Asena Akan: Vokal & bas

Ayca Daştan: Piyano

Nihal Saruhanlı: Davul & perküsyon