İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coşacak

Her dalda başarıyı yakalayan güzel sanatçı dillimizden düşürmediğimiz şarkılarıyla sevenlerine muhteşem bir konser verecek… Siz de bu konseri izlemek istiyorsanız linki tıklayın.

Zuhal Olcay’ın şarkıları duygularınıza tercüman olacak, her parçası bizi farklı bir diyara götürecek, bu etkileyici gecede hem coşacak hem hüzünleneceksiniz. Her duyguyu bir arada bulacağınız bu konseri kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

Zuhal Olcay, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde ödül almış, birçok filmdeki oyunculuğuyla da adını duyurmuş bir sanatçı… İki bölümden oluşan “Başucu şarkıları” albümü ise ruhumuza dokunan parçalarla bizi büyülüyor. Zuhal Olcay’ın konseriyle keyifli bir akşam geçirmek için 21 Aralık Cumartesi gecesi sizi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’na bekliyoruz. İndirimli konser biletleri için linki tıklayın.