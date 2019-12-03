Jehan Barbur Bezirhane'de

Kapadokya’da kültür, sanat ve eğlencenin kalbi argos in Cappadocia’daki 8 ve 10 metre yüksekliğinde iki doğal kubbeye sahip salondan oluşan Bezirhane, misafirlerine tarihi dokusu içinde bambaşka bir konser deneyimi yaşatıyor.

Mükemmel bir doğal akustiğe sahip, özel ses sistemi ve teknolojik donanımıyla 120 kişilik konser kapasitesine sahip Bezirhane 14 Aralık’ta Jehan Barbur’u ağırlayacak.

Bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretiyle, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen ve çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur, Bezirhane’nin büyülü atmosferinde şarkılarını seslendirecek.