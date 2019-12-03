MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat Haberleri Jehan Barbur Bezirhane'de
ABONE OL
03.12.2019 - 12:18 |

Jehan Barbur Bezirhane'de

Olağanüstü akustiği ve iki dev kubbesiyle, dinlemeye doyulmayan müzik dinletilerinin büyüleyici mekanı Bezirhane’de “Akustik Geceleri” Jehan Barbur ile devam ediyor.

Jehan Barbur Bezirhane'de

Kapadokya’da kültür, sanat ve eğlencenin kalbi argos in Cappadocia’daki 8 ve 10 metre yüksekliğinde iki doğal kubbeye sahip salondan oluşan Bezirhane, misafirlerine tarihi dokusu içinde bambaşka bir konser deneyimi yaşatıyor.

 Mükemmel bir doğal akustiğe sahip, özel ses sistemi ve teknolojik donanımıyla 120 kişilik konser kapasitesine sahip Bezirhane 14 Aralık’ta Jehan Barbur’u ağırlayacak.

 Bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretiyle, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen ve çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur, Bezirhane’nin büyülü atmosferinde şarkılarını seslendirecek.

Jehan Barbur Bezirhanede

    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Sıradaki Haber