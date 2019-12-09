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09.12.2019 - 13:27 |

Jolly Joker yeni yıl programları belli oldu

Türkiye’nin farklı noktalarına yayılmış şubeleri ile enerjisini daima yüksek tutan Jolly Joker, bulunduğu her şehre özel hazırladığı yılbaşı programı ile yeni yılı hep bir ağızdan söylenen şarkılar ile karşılayacak.

Jolly Joker yeni yıl programları belli oldu

Jolly Joker, 31 Aralık’ta her şubesine özel hazırladığı yılbaşı programı ile 2020’ye eğlendirerek girecek.

 Canlı müzik ve eğlenceyi herkes için erişebilir kılan Jolly Joker Vadistanbul’da 31 Aralık gecesi Ceylan Ertem, unutulmaz Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek. Türk rock müziğinin önemli seslerinden Haluk Levent, Melek Mosso ile Jolly Joker Kartal’da sevenleri ile yeni yıla girecek.

 Jolly Joker Ankara, güçlü sesi ve özgün yorumu ile fark yaratmayı başaran Cem Adrian ile 2020’yi karşılarken, Antalyalılar 2019’a Buray ile veda edecek. Jolly Joker Bursa da Evet Ne Söylüyorduk ile yeni yıla girmeyi davet ediyor.

Jolly Joker yeni yıl programları belli oldu

 

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