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27.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadın Yönetmenler Festivali 2020’de

2020’de ilki düzenlenecek olan 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 18-22 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kadın Yönetmenler Festivali 2020’de

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği festival ile kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilecekleri bağımsız ve sürdürülebilir bir platform yaratmak amaçlanıyor. “Mutluluk Festivali”, “Ahmet Muhip Dranas Edebiyat Şenliği” gibi birçok çağdaş organizasyonda imzası bulunan belgesel fotoğrafçısı Volkan Atılgan’ın festival direktörlüğünü üstlendiği 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin program direktörü ise “Yağmurlarda Yıkansam”, “12’ye 5 Kala” filmlerinin yönetmeni Gülten Taranç.2020’de ilki düzenlenecek olan 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 18-22 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği festival ile kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilecekleri bağımsız ve sürdürülebilir bir platform yaratmak amaçlanıyor. “Mutluluk Festivali”, “Ahmet Muhip Dranas Edebiyat Şenliği” gibi birçok çağdaş organizasyonda imzası bulunan belgesel fotoğrafçısı Volkan Atılgan’ın festival direktörlüğünü üstlendiği 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin program direktörü ise “Yağmurlarda Yıkansam”, “12’ye 5 Kala” filmlerinin yönetmeni Gülten Taranç.Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yapılacak.

Festival kapsamında “Senaryo Yazım Özendirme” yarışması düzenlenecek. Yarışmaya 31 Aralık 2019’da kadar başvuru yapılabilecek. 

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