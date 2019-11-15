MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriKlaus'ta Okan Bayülgen ve Serra Yılmaz imzası
15.11.2019 - 16:05 |

Klaus'ta Okan Bayülgen ve Serra Yılmaz imzası

Okan Bayülgen, Serra Yılmaz, Yekta Kopan ve Ece Uslu Netflix’in ilk animasyon filmi Klaus’un seslendirmesi için stüdyoya girdi. 15 Kasım Cuma günü tüm dünyayla aynı anda gösterime giren animasyon filmi, soğuk bir kasabaya tayin edilen postacının, Noel Baba’yı saklandığı yerden bulmasını konu ediyor.

Klaus'ta Okan Bayülgen ve Serra Yılmaz imzası

Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper (Jason Schwartzman) kendini Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir.

Klausta Okan Bayülgen ve Serra Yılmaz imzası

Jesper tam pes etmek üzereyken öğretmen Alva (Rashida Jones) ile arkadaşlık kurar. Ayrıca Jesper, el yapımı oyuncaklarla dolu bir kulübede tek başına yaşayan Klaus (Oscar ödüllü J.K. Simmons) ile tanışır. Smeerensburg kasabasında bir kez daha kahkahaların çınlamasını sağlayan bu umulmadık arkadaşlıklar; cömert komşuların, sihirli ilimlerin ve bacaya özenle asılan çorapların yer aldığı yeni bir gelenek yaratır. Çılgın Hırsız'ın ortak yaratıcısı Sergio Pablo tarafından yaratıldı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün kim gitti?

Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün kim gitti?

Savaşçı 82. bölüm 1. ve 2. fragmanları... Yeni bölümde onlarca kişinin hayatı tehlikede...

Savaşçı 82. bölüm 1. ve 2. fragmanları... Yeni bölümde onlarca kişinin hayatı tehlikede...

Damat vahşeti! Boğazını kesip öldürdü

Damat vahşeti! Boğazını kesip öldürdü

Resmi tatiller 2020 | Ramazan Bayramı ne zaman?

Resmi tatiller 2020 | Ramazan Bayramı ne zaman?

Sıradaki Haber