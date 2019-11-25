Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

Almanya doÄŸumlu Kosova kÃ¶kenli bir sanatÃ§Ä±sÄ±nÄ±z. Kosova'daki bu yÄ±kÄ±m sizi ve mÃ¼ziÄŸinizi nasÄ±l etkiledi.

Almanya'da doÄŸmuÅŸ biri olarak mÃ¼lteci sayÄ±lmam. Ama Kosova'nÄ±n savaÅŸ nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o yÄ±kÄ±m biz diasporadakileri de derinden yaraladÄ±. MÃ¼zikal olarak belki beni doÄŸrudan etkilemedi ama kiÅŸiliÄŸime yansÄ±masÄ± mutlaka oldu. Bu olay beni kÃ¶klerime daha Ã§ok baÄŸladÄ±.

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MÃ¼zikal kÃ¶klerinizi merak ediyorum. Yerel Arnavut kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne modern bir yorum dikkat Ã§ekiyor. Siz bunu nasÄ±l tanÄ±mlÄ±yorsunuz?

ÅžarkÄ±larÄ±mÄ±n Ã§oÄŸu aslÄ±nda yeni besteler. Arnavut antropolog Anton Ceta'nÄ±n kitaplarÄ±ndan etkilendiÄŸimi sÃ¶yleyebilirim. Kendisi 1950 - 1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kosova, KaradaÄŸ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nÄ±n kÃ¶ylerinde yerel ezgi ve masallarÄ± araÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. YaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda Ã§ok genÃ§ yaÅŸta evlendirilen kÃ¶ylÃ¼ kÄ±zlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ±lara rastlÄ±yor. Bu sÃ¶zler aÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã§ok aÄŸÄ±rdÄ± ve beni Ã§ok etkiledi. Bu kÄ±zlarÄ±n gelecekte nelerle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±na da deÄŸiniyordu. MÃ¼zikler belirgin olmasa da sÃ¶zler apaÃ§Ä±k ortadaydÄ±. Bu sÃ¶zleri yeni bir mÃ¼zikle dinleyiciye sundum.

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Peki bu noktada baÅŸka ilham kaynaklarÄ±nÄ±z var mÄ±?

Estetik aÃ§Ä±dan endÃ¼striyel seslerden Ã§ok etkilendim. Bunda Berlin'de olmamÄ±n da etkisi vardÄ±r. Berlin'in karanlÄ±k yeraltÄ± mÃ¼ziÄŸi ile Arnavut halk ezgilerini bir araya getirme fikrini sevdim.

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Peki klipleriniz? Bu sÃ¼rece de mÃ¼dahil misiniz?

MÃ¼zik Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken her zaman gÃ¶rsel fikirlerim var ve ÅŸarkÄ±larÄ±n Ã§ok geleneksel olmasÄ±nÄ±n aksine videolarÄ±n Ã§ok Ã§aÄŸdaÅŸ olmasÄ±nÄ± istedim. Åžimdiye kadar tÃ¼m videolarda ailemle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°ki videoda kuzenlerim ve diÄŸer annem. Bir hikaye var, ben de onlarÄ±n bir parÃ§asÄ± olmalarÄ±nÄ± istedim.

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Bundan sonrasÄ± iÃ§in ne gibi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±z var?

Yeni bir EP Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. 2020 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanacak. Borusan MÃ¼zik Evi'ndeki performansÄ±mÄ±zda Ä°stanbullu mÃ¼zikseverler de bu ÅŸarkÄ±yÄ± dinleme fÄ±rsatÄ± bulacak.

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Son yÄ±llarda KosovalÄ± mÃ¼zisyenler oldukÃ§a popÃ¼ler. Siz bu durumu neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Pek Ã§oÄŸunun aileleri Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha iyi bir geleceÄŸe sahip olmasÄ± iÃ§in anavatanlarÄ±nÄ± terk etti. Bu Ã§ocuklar iÃ§ine girdikleri toplumlarda katÄ±lÄ±mcÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± oldular. Bu durum Arnavut mÃ¼zisyenlerin de global manada seslerini duyurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem. Ama bir Ã¶nceki kuÅŸak doÄŸduklarÄ± topraklarÄ± terk edip zor ÅŸartlarda ve dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir nesildi. OnlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± ise ÅŸimdi sanatta, sporda ve bilimde tÃ¼m Arnavutlar iÃ§in gurur kaynaÄŸÄ± oluyor.

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Peki bu noktada mÃ¼zik, Kosova'nÄ±n da tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in bir araÃ§ olabilir mi?

Kesinlikle, olmalÄ±.

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YanÄ±lmÄ±yorsam bu, Ä°stanbul'daki ilk konseriniz olacak. Neler hissediyorsunuz?

Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±m. Daha Ã¶nce TÃ¼rkiye'de hiÃ§ bulunmadÄ±m. Ä°stanbul'u keÅŸfetmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Kime sorsam Ä°stanbul'un ne denli harika bir kent olduÄŸunu anlatÄ±yor bana. Ortak kanÄ± Ä°stanbul'un dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kentlerinden biri olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde.

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Daha Ã¶nce TÃ¼rkÃ§e mÃ¼zik dinleme fÄ±rsatÄ±nÄ±z oldu mu?

Maalesef olmadÄ±. Ä°stanbul'da yeni mÃ¼zikler keÅŸfetmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.