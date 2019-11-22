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22.11.2019 - 15:37 |

Kosovalı sanatçı ANDRRA Borusan Müzik Evi'nde

Kosova kökenli ANDRRA, gerçek adıyla Fatime Kosumi, 30 Kasım Cumartesi akşamı Borusan Müzik Evi sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Kosovalı sanatçı ANDRRA Borusan Müzik Evi'nde

Borusan Müzik Evi, 30 Kasım Cumartesi akşamı Almanya doğumlu Kosova kökenli şarkıcı ve besteci ANDRRA’yı ağırlayacak. Dinleyicisini çocukluğunda gezdirip bugüne usul usul çeken, içten ve samimi bir müzikle kuşatan ANDRRA, 2001’de savaş sonrası Kosova’ya döndü. Gerçek adıyla Fatime Kosumi, çalışmalarında gelenek ve köklerin birey üzerindeki etkilerine yoğunlaşıyor. John Cage’in düşünüşünden etkilenen, Morton Feldman ve John Maus’un müziğindeki cesaret ve özgürlükten ilham alan ANDRRA aidiyete dair dünyaların birleştiği bir müzikal anlatı yaratıyor.

 

Piyanoda Berlinli sanatçı Tara Nome Doyle, vurmalılarda Tindersticks ve Air ile çalışan Earl Harvin ve Toby Dammit olarak bilinen, Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds ve Swans ile çalışan Larry Mullins, klavyede Berlinli söz yazarı ve yapımcı Georg Wende, kemanda Swans’da Thor Harris ile çalışan Simon Goff… Kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir konser sizleri bekliyor.

 

Tarih: 30 Kasım Cumartes

Kapı açılış: 20.30

 

Kosovalı sanatçı ANDRRA Borusan Müzik Evinde

DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.
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