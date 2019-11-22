Kosovalı sanatçı ANDRRA Borusan Müzik Evi'nde

Borusan Müzik Evi, 30 Kasım Cumartesi akşamı Almanya doğumlu Kosova kökenli şarkıcı ve besteci ANDRRA’yı ağırlayacak. Dinleyicisini çocukluğunda gezdirip bugüne usul usul çeken, içten ve samimi bir müzikle kuşatan ANDRRA, 2001’de savaş sonrası Kosova’ya döndü. Gerçek adıyla Fatime Kosumi, çalışmalarında gelenek ve köklerin birey üzerindeki etkilerine yoğunlaşıyor. John Cage’in düşünüşünden etkilenen, Morton Feldman ve John Maus’un müziğindeki cesaret ve özgürlükten ilham alan ANDRRA aidiyete dair dünyaların birleştiği bir müzikal anlatı yaratıyor.

Piyanoda Berlinli sanatçı Tara Nome Doyle, vurmalılarda Tindersticks ve Air ile çalışan Earl Harvin ve Toby Dammit olarak bilinen, Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds ve Swans ile çalışan Larry Mullins, klavyede Berlinli söz yazarı ve yapımcı Georg Wende, kemanda Swans’da Thor Harris ile çalışan Simon Goff… Kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir konser sizleri bekliyor.

Tarih: 30 Kasım Cumartes

Kapı açılış: 20.30