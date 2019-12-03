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03.12.2019 - 16:23 |

Kozmonot Bomonti'de Sahne Arkası

Kozmonot Bomonti, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde her ay ünlü bir isimle gerçekleşecek sohbetler dizini ‘Sahne Arkası’na ev sahipliği yapacak. Serinin ilk konuğu Kamufle.

Kozmonot Bomonti'de Sahne Arkası

Ağustos ayında Bomonti’de ikinci şubesinin kapılarını açan ve uzay konseptindeki dekorasyonuyla ilgi gören Kozmonot Pub, "Sahne Arkası" serisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

 

Kültür sanat dünyasının yakından takip ettiği, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde, her ay ‘Sahne Arkası’ başlığıyla; başarılı müzisyenler ve sevilen oyuncularla hayranlarını bir araya getirerek sohbet programları düzenleyecek olan Kozmonot Bomonti, şehrin en iyi alternatiflerinden olmaya aday

 

10 Aralık Salı akşamı 19.30’da gerçekleşecek sohbetin ilk konuğu ise rap dünyasının başarılı temsilcisi Kamufle olacak.

Kozmonot Bomontide Sahne Arkası

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