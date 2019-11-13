13.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kudüs’ün mimarisine bir bakış
Üç büyük dinin kutsal kabul ettiği, dünyanın en eski, kentlerinden Kudüs’ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gösteren “’Atufetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış(1839-1917) sergisi, önceki gün Rezan Has Müzesi/Galeri KHAS’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Sergi, 1839-1917 yılları arasında kentin yapılaşmasında gözlene değişimi, yazışmalara konu olan resmi belgelerin yanı sıra mimari projeler, haritalar, öçizimler, fotoğraflar gibi görsel arşiv belgeleri üzerinden anlatılıyor. Sergi, 29 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilecek.