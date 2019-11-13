Kudüs’ün mimarisine bir bakış

Sergi, 1839-1917 yılları arasında kentin yapılaşmasında gözlene değişimi, yazışmalara konu olan resmi belgelerin yanı sıra mimari projeler, haritalar, öçizimler, fotoğraflar gibi görsel arşiv belgeleri üzerinden anlatılıyor. Sergi, 29 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilecek.



