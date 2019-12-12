Küstah Handke!

Peter Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülmesinin ve önceki akşam İsveç’te yapılan ödül törenine katılmasının ardından tüm gece Stockholm’de protestolar devam etti. Protestolar sırasında İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü iade ettiğini sırasında duyurdu.



1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sağlık Ekibi’nde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıklayan Doctare, “27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden Peter Handke’ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim” diye konuştu.









Tokarzcuk gölgelendi



2018 yılında skandallar nedeniyle bu yıla ertelenen ödülün kazananı Olga Tokarzcuk’un da madalyası önceki gece takdim edildi ancak Tokarzcuk, Handke’nin gölgesinde kaldı. Tokarzcuk, İsveç Kralı Charles XVI Gustav’ın elinden madalyasını aldı. Yazar, kendisine takdim edilen 9 milyon İsveç kronunun yüzde 10’unu kurduğu edebiyat vakfına aktaracağını ifade etti.



Nobel’in simge isimlerinden Peter Englund, yaptığı açıklamada hafta boyunca gerçekleştirilen Nobel etkinliklerinden hiçbirine katılmadığını duyurdu. 2009-2015 yılları arasında İsveç Akademisi Daimi Sekreteri olarak görev yapan Peter Englund, 1990’larda Bosna’da yaşananları İsveç basınına haber yaptığını ve Nobel komitesinin etkinliklerine katılmanının ikiyüzlülük olacağını açıkladı.



Tören öncesi basın toplantısında gerginlik



Hafta boyunca yapılan Nobel etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe katılan Peter Handke’nin basın toplantısında gergin olduğu ve gazetecilere ters tepki verdiği ortaya çıktı. The Intercept’ten Peter Maas’ın haberine göre, Handke gazetecinin sorularını cevaplamak yerine gazeteciye hakaret etmeyi tercih etmiş. 15 dakikalık soru cevap bölümünde Handke’ye soru sormak için eline mikrofonu aldığını ve Srebrenrenista Soykırımı hakkında yazara soru yönelttiğini belirten Maas, “Sorularıma cevap vermek istemedi. Bir anda hırçınlaşmaya ve küstahlaşmaya başladı. Sorumu, anonim biri tarafından hazırlanmış ve tuvalet kağıdına karalanmış b*ktan kaligrafilere benzetti” dedi.



2014 yılında Peter Handke, Nobel için ağır eleştirilerde bulunduğu da ortaya çıktı. Yazar, bir gazeteye verdiği röportajda Nobel’i miyadı dolmuş bir etkinlik, ödüle değer görülen isimleri de de azizleştirilmiş birer din insanına benzetmiş...