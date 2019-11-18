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18.11.2019 - 13:37 |

Lady Macbeth CRR Konser Salonu'nda

Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi “Lady Macbeth“ ile Türkiye’de ilk kez CRR Konser Salonu’nda 13 Aralık saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor.

Lady Macbeth CRR Konser Salonu'nda

2009 yılında İtalya’da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx’in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkâr sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı. imPerfect Dancers Company, Kuzey Amerika’da (Kanada ve ABD), Güney Amerika’da (Kolombiya ve Uruguay), Afrika’da (Tanzanya), Asya’da (İsrail ve Türkiye) ve Avrupa’da (Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Hollanda) performanslar gerçekleştirdi. 

Lady Macbeth CRR Konser Salonunda

Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi "Lady Macbeth", Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanmış bir eserdir. “Lady Macbeth”, Shakespeare’in versiyonunun bittiği yerde başlar: Macbethler ölmüştür. 

Lady Macbeth: Ina Broeckx
Macbeth: Sigurd Kirkerud Roness
Banquo: Daniel Flores Pardo
3 Cadı: Sara Nicastro, Laura Perrot, Tiziano Pilloni 
Konsept ve Koreografi: Walter Matteini ve Ina Broeckx Kostümler: Ina Broeckx
Sahne Tasarımı: Ina Broeckx
Işık Tasarımı: Bruno Ciulli 
Müzik: Ezio Bosso, Antonio Vivaldi, Max Richter, Philip Glass, J. S. Bach, Alessandro Scarlatti 

 

Fotoğraf: Rolando Paolo Guerzoni

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