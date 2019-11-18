Lady Macbeth CRR Konser Salonu'nda

2009 yılında İtalya’da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx’in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkâr sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı. imPerfect Dancers Company, Kuzey Amerika’da (Kanada ve ABD), Güney Amerika’da (Kolombiya ve Uruguay), Afrika’da (Tanzanya), Asya’da (İsrail ve Türkiye) ve Avrupa’da (Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Hollanda) performanslar gerçekleştirdi.

Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi "Lady Macbeth", Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanmış bir eserdir. “Lady Macbeth”, Shakespeare’in versiyonunun bittiği yerde başlar: Macbethler ölmüştür.



Lady Macbeth: Ina Broeckx

Macbeth: Sigurd Kirkerud Roness

Banquo: Daniel Flores Pardo

3 Cadı: Sara Nicastro, Laura Perrot, Tiziano Pilloni

Konsept ve Koreografi: Walter Matteini ve Ina Broeckx Kostümler: Ina Broeckx

Sahne Tasarımı: Ina Broeckx

Işık Tasarımı: Bruno Ciulli

Müzik: Ezio Bosso, Antonio Vivaldi, Max Richter, Philip Glass, J. S. Bach, Alessandro Scarlatti

Fotoğraf: Rolando Paolo Guerzoni