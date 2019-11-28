Madonna’ya telif davası

Yakın geçmişte dağılan Fischerspooner ikilisinden Casey Spooner, 2017’de Mirwais’in albümünde yer alması için “God Control” üzerinde çalıştıklarını, ancak bu projenin rafa kaldırıldığını söyledi. Sonra bu parçanın kendisine haber verilmeden “Madame X” albümünde yer aldığını fark eden Spooner, parçanın yıllar önce kaydedilen demo versiyonunu da yayınladı. Kendisine ilk etapta 10 bin gelecekteki kullanım ve satış telifleri için 25 bin euro teklif edildiğini, ancak ödeme yapılmadığını belirten Spooner; esas talebinin turne gelirlerinin yüzde 1’i olduğunu söyleyerek: “Arttık yetti. Ne kredi ne de ödeme aldım… Sen [Madonna] sahnelerde fink atarken ben Berlin’de beş parasız yaşıyorum” dedi. Madonna ise bu suçlamalarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.