Mangold ve Damon yeniden buluşuyor

Dört dalda Oscar’a aday olan “Ford v Ferrari”de birlikte çalışan James Mangold ve Matt Damon, Don Winslow’un aynı isimli polisiye romanından sinemaya uyarlanacak “The Force” için yeniden bir araya geliyor.Mangold‘un yönettiği, 1960’larda Ford ve Ferrari arasında yaşanan kıyasıya rekabeti konu alan “Ford v Ferrari”, En İyi Film, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Ses Kurgusu olmak üzere toplamda 4 dalda Oscar’a aday oldu. Aynı zamanda film, Matt Damon ve Christian Bale‘in başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.