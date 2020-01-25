25.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Mangold ve Damon yeniden buluşuyor
Dört dalda Oscar’a aday olan “Ford v Ferrari”de birlikte çalışan James Mangold ve Matt Damon, Don Winslow’un aynı isimli polisiye romanından sinemaya uyarlanacak “The Force” için yeniden bir araya geliyor.
Dört dalda Oscar’a aday olan “Ford v Ferrari”de birlikte çalışan James Mangold ve Matt Damon, Don Winslow’un aynı isimli polisiye romanından sinemaya uyarlanacak “The Force” için yeniden bir araya geliyor.Mangold‘un yönettiği, 1960’larda Ford ve Ferrari arasında yaşanan kıyasıya rekabeti konu alan “Ford v Ferrari”, En İyi Film, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Ses Kurgusu olmak üzere toplamda 4 dalda Oscar’a aday oldu. Aynı zamanda film, Matt Damon ve Christian Bale‘in başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.