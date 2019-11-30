Milliyet Sanat’a konuştular: Scorsese, De Niro, Pacino

Martin Scorsese’nin, bu ay itibarıyla Netflix üzerinden izlenen yeni filmi “The Irishman”, yönetmenin kariyerinde sıklıkla işlediği şiddet dolu hayatlara dair çemberi kapattığı, bir olgunluk dönemi başyapıtı. Bu başyapıt Netflix’te yayınlanmadan önce Mehmet Tez, Londra’da filmin yönetmeni Martin Scorsese ve oyuncuları Robert De Niro ve Al Pacino ile Milliyet Sanat için bir röportaj yaptı. Bu önemli film ve söyleşi vesilesiyle Milliyet Sanat dergisi “Irishman”i, Tülay Palaz’ın illüstrasyonuyla kapağına taşıyor.



Derginin devam eden sinema sayfalarında ise yılın iddialı projelerinden biri olan “Marriage Story”ye dair bir değerlendirme yazısı, çok konuşulan bir diğer film “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”ne dair bir eleştiri, Japon sinemacı Kore-eda ve Catherine Deneuve’u bir araya getiren “Saklı Gerçekler”i mercek altına alan bir yazı okurla buluşuyor. Asu Maro, bu ay vizyona giren “Küçük Şeyler” ile neredeyse bütün oyunculuk ödüllerini toplayan Alican Yücesoy’u Ayın Söyleşisi’nde ağırlıyor.









‘Geçici’de 10 yapıt



Derginin plastik sanatlar sayfaları ise Amsterdam’daki Rijkmuseum’un ev sahipliğini yaptığı ve Rembrandt ile Velazquez’i ilk kez bir araya getiren sergiyle açılıyor. Bu iddialı sergiyi Borusan Contemporary’deki Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk sergisi takip ediyor. ‘Video çağının Rembrandt’ı olarak anılan ve küratörlüğünü Kathleen Forde’un üstlendiği “Geçici” sergisinde sanatçının farklı dönemlerinden seçilmiş 10 yapıtı görülebiliyor. Yanı sıra, iklim krizini merkeze alan Olafur Eliasson’un Londra’daki Tate Müzesi’ndeki “Gerçek Hayatta”sına dair bir inceleme de sanatseverlerin karşısına çıkarken, artSümer’deki Gözde İlkin’in sergisi, Hale Tenger’in birbirinden farklı malzemeleri bir araya getirdiği “Rüzgârların Dinlediği Yer”i, Turan Aksoy’un “Simetrik Olmayan” sergisi de sayfalarda yer buluyor.









Müzik Kutusu’ndan çıkanlar



Bu ay Milliyet Sanat, son dönemde oldukça dikkat çeken dark wave’in yerli sahnesine merceğini çeviriyor. Devamında ise Nova Norda yeni single’ına dair ipuçlarını müzikseverlerle paylaşıyor. Müzik sayfalarında ayrıca Coldplay’in yeni albümü “Everyday Life”a dair bir yazı; gitarist, besteci ve aranjör Cem Tuncer ile yeni albümü “Allright” üzerine yapılmış bir röportaj ve Cemal Reşit Rey’in yeni sanat yönetmeni Cem Mansur’dan yeni sezona dair detaylar okurun karşısına çıkıyor. Egemen Limoncuoğlu, Beck’in yeni albümü “Hyperspace”i, 21 yaşındaki King Princess’i ve Brittney Parks’ı Müzik Kutusu’ndan çıkarıyor.









Yıldız Kenter’e veda



Dikmen Gürün, Milliyet Sanat dergisindeki anma yazısıyla Yıldız Kenter’e veda ediyor. Sahne sanatları sayfaları ayrıca Craft’ın bu sezon sahnelemeye başladığı “Waterproof” ekibini, “Polisler” adlı oyunda rol alan Tolga Tekin’i ve “Tanrı’nın Eli” oyunun ekibini ağırlıyor. Bu sayfalarda ayrıca Zeynep Aksoy, İstanbul Devlet Balesi’nin “Uyuyan Güzel”ine dikkat çekiyor.









Bir hayalperest: Jo Nesbo



Derginin Dost Muhabbeti köşesine ise hem yazar hem yayıncı bir çift konuk oluyor: Deniz Yüce Başarır ve Başar Başarır. İkili, edebiyattan kitaplara, okurluğa uzanan bir sohbet gerçekleştiriyor. Edebiyat sayfalarında ayrıca Norveçli yazar Jo Nesbo, yeni romanı “Bıçak”ı anlatırken Selim İleri de okuduğu kitapları Milliyet Sanat okurlarıyla paylaşıyor.







