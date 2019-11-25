Miloş Karadagliç BİFO ile aynı sahnede

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), “Aranjuez’in kralı” adıyla anılan gitarist Miloš Karadaglić’a eşlik edecek. Sanatçı, geçtiğimiz yıl BBC Proms’da 6000 kişi önünde dünya prömiyerini seslendirdiği, BBC Senfoni ve BİFO ortak siparişi olan Joby Talbot’nun “Ink Dark Moon” başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

BİFO’yu bu konserde yönetecek konuk şef ise, klasik müzik dünyasının nabzını tutan Grammophone dergisi tarafından “yarının 10 ikonu”ndan biri olarak gösterilen, El Sistema’nın müzik dünyasına kazandırdığı Diego Matheuz olacak.

Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

PROGRAM

Tarih: 28 KASIM 2019 PER

Saat: 20.00

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar ICEC

DIEGO MATHEUZ şef

MILOŠ KARADAGLIĆ gitar

*Miloş Karadagliç foto: Lars Borges (Mercury Classics)