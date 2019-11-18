MIX Festival sona erdi

MIX Festival, 4. senesinde de dopdolu bir müzik deneyimi yaşattı. 10 bine yakın müzikseveri farklı müzik türleriyle buluşturan festivalde, Alman elektronik müzik dünyasının en önemli aktörlerinden Apparat (Live) uzun bir aradan sonra 2019’da yayınladığı “LP5” albümünden parçaları ve eski hitleri ile dinleyicileri avant-garde, club ve pop türleri arasında bir serüvene çıkardı. Müzikseverler sabaha karşı sahneye çıkan Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade’in muhteşem performanslarıyla müzik ve dans dolu bir gece geçirdi.

MIX Festival, herkes tarafından bilinen dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamanın yanı sıra birbirinden yetenekli yeni sanatçı ve grupların keşfedilmesine de olanak sağlayarak yepyeni bir müzik deneyimini de her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlerle bir araya getirdi.

İlk akşam %100 Music Sahnesi’nde yer alan sesleri kendine özgü ritmi ile parçalara ayıran N’TO, “Photomaton” şarkısıyla büyük ses getiren Jabberwocky, renkli ritimleri ve akustik melodileri elektronik müzik ile birleştiren Joachim Pastor ve müziği ile melodilere güç veren Worakls’ın yanı sıra, Red Bull Sahnesi’nde yer alan kendine has dans müzikleri ile konuşulan Baba Stiltz, geçtiğimiz sezon Stavroz konseri öncesi dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ikili Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin, bağımsız müzik sahnesinin son dönemlerdeki en başarılı isimlerinden Islandman, Türkiye’yi kasıp kavuran yeraltı rap fırtınasının en iyi temsilcilerinden Aga B ve Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı Lil Zey unutulmaz performanslara imza attılar.

Festivalin ikinci akşamında da müzik, eğlence ve dansın ritmi yine Zorlu PSM’de müzikseverleri bekliyordu. %100 Music Sahnesi’nde disko, funk ve soul etkili Fransız grup Isaac Delusion, house elementlerini downtempo, klasik ve caz piyano kompozisyonları ile harmanladığı canlı performansı ile Parra for Cuva (live) ve Türkiye’de gerçekleşmiş birçok festivalde setleriyle katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas, dansın sınırlarını zorlarken, Red Bull Sahnesi’nde ise 70’lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumla eşsiz disco ritimler yaratan ve MIX Festival’e özel ilk kez 8 kişilik bir orkestrayla sahneye çıkan Hey! Douglas Big Band (Live), Belçikalı indie-pop grubu SX, hissiyatlı, neşeli ve melankolik ritimlerin karışımıyla karşımıza çıkan Londralı indie pop-rock grubu Teleman ve neo-electro, ambient ve electro-techno kavramlarını harmanlayarak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan PLAID (Live/AV) unutulmaz sahne performansları ile Zorlu PSM’deydi. Festivale özel hazırladıkları DJ setleri ile Günce Acı, Zeynep Erbay ve Nova Persona PSM’yi dans pistine çevirirken, LED performansları ile Varteres Durise + Cihan Zengin, Deniz Erdem + Tennx, AK49 + Batu Telen, Yang Jahz, Iskeletor + Anıl Çelik ve Jtamul da festivale renk katan isimler arasında yer aldı.