Mozart eserine 372 bin 500 euro

Artdaily’de yer alan habere göre 1772’den kalma ve Stefan Zweig’ın koleksiyonunda bulunan el yazması eserler, müzayede evinin yetkililerinin belirlediği tahmini değerin iki katı fiyata satıldı. Minuetlerin üzerinde Mozart’ın babası Leopold’un olduğu düşünülen birkaç düzeltme ve küçük değişiklikler yer alıyor. Ayrıca siteye göre Mozart’ın 13 yaşında yapılmış ve nadir bulunan bir portresi de önümüzdeki hafta Paris’te Christie’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak.



