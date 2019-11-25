Seminer; sanat tarihinden göstergebilime; sinemadan fotoğrafa ve çağdaş sanata, görsel kültürden görsel ideolojiye, imgelerin insanlarla olan ilişkisine odaklanıyor. Beş hafta boyunca her Pazartesi devam edecek olan seminer, görsel kültüre dair kapsamlı bir kavrayış sunmasının yanı sıra, yazı ve proje üretmeye odaklı olacak.



“Nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekânın ideolojik temsilleri, fotoğraf ve sinemadan günümüz likid (akışkan) imgelerine görselliğin sınıfsal bir tarihi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin sorunlu yapısı. Haiku ve minimalizmden cool fotoğraflara: Soğuk Görme. Postmodernizm değişecek mi? Ya da imgeler ve ironi…” gibi pek çok konu yoğun bir programla işlenecek.



