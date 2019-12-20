Nasipse AdayÄ±z Rotterdam'da izleyiciyle buluÅŸuyor

Ercan Kesalâ€™Ä±n aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™, Ä°stanbulâ€™da bir belediyenin baÅŸkan aday adayÄ± olan doktor Kemal GÃ¼nerâ€™in bir gÃ¼nde geÃ§en trajikomik hikayesini konu alÄ±yor. BaÅŸrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, Ä°nanÃ§ KonukÃ§u ve Muttalip MÃ¼jdeciâ€™nin yer aldÄ±ÄŸÄ± filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

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YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ay YapÄ±m, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi film KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Sinema Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve SÄ±rbistan Film Fonu tarafÄ±ndan desteklendi. Filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini Barbu Balasoiu Ã¼stlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya KÃ¶seoÄŸlu da sanat yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±. TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan ortak projesi â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™, Rotterdamâ€™daki dÃ¼nya galasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2020â€™nin ikinci yarÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de sinemaseverlerle buluÅŸacak.