Nobel Edebiyat Ödülü’nde sular durulmuyor

Nobel komitesi üyesi yazar Kristoffer Leandoer, önceki gün İsveç gazetesi Svenska Dagbladet’te istifa ettiğini duyurdu. Leandoer yazısında “Nobel komitesindeki görevimi bırakıyorum. Çünkü başlamış olan bu değişim çalışmalarını beklemeye ne sabrım ne de vaktim var. Akademi ve ben farklı bakış açılarına sahibiz” diyerek istifasını okurlarla paylaştı. Ayrıca bu kararının 2019 Nobel Ödülü’nü alan Peter Handke ile ilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.



Akademi de Leandoer ve gazeteci Gun-Britt Sundström’ün de Nobel komitesinden ayrıldığını onayladı. İsveç devlet televizyonu STV haberinde, Gun-Britt Sundström’ün 2019 Edebiyat Ödülü’nün, Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa ettiğini iddia etti.



İsveç Akademisi’nin daimi sekreteri Mats Malm, “Yıllar boyunca harcadıkları önemli çabaları için kendilerine minnettarız. Şimdi ise 2020 Nobel Ödülü için komitenin çalışmalarını gözden geçiriyoruz” dedi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter’e konu hakkında makale yazan Gun-Britt Sundström, “2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri belirlenirken işin içine siyaset karıştı. Bu benim ideolojim değil” ifadesini kullandı.



Handke tepkisi



Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’ne tepkiler devam ediyor. Başkent Stockholm’de Nobel Müzesi önünde toplanan bir grup aktivist ve akademisyen, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden Handke’ye verilen ödülün geri alınmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan yazar America Vera-Zavala, Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı inkâr eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesini kınadıklarını belirtti. Zavala, “Bence artık bu tartışmada olan herkes İsveç Kraliyet Akademisi’nin ödülünü geri alacağını umuyor, bugün burada duran bizler için sokağa çıkmanın ve birlikte tepki göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Yahudi aktivist Dror Feiller, Srebrenitsa’daki Boşnak kurbanlar için saksafon çaldı.