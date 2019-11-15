Türkiye genelinde Jolly Joker programları

Jolly Joker, Kartal ve Vadistanbul şubeleri ile İstanbul’da eğlencenin nabzını tutmaya devam ediyor. Jolly Joker Vadistanbul’da 15 Kasım’da romantik şarkıların usta ismi Hakan Altun ile eğlence ve hüzün aynı anda yaşanıyor. 16 Kasım’da sahne Mabel Matiz’in olurken, 17 Kasım’da alternatif müziğin önemli gruplarından Adamlar, 22 Kasım’da Serkan Kaya, 23 Kasım’da adından sıklıkla söz ettiren Zeynep Bastik, 29 Kasım’da Rubato sahne alıyor. Jolly Joker Vadistanbul’da ayın son konserinde ise Koray Avcı sevenleri ile 30 Kasım’da buluşuyor.

Jolly Joker Kartal, 13 Kasım’da güçlü sesi ile sahnede devleşen Cem Adrian’ı konuk ediyor. Program 15 Kasım’da Koray Avcı, 16 Kasım’da Funda Arar, 17 Kasım’da Sehinsah & Anıl Piyancı & Patro & Ati242’nin coşku dolu performansları ile sürüyor. Jolly Joker Kartal’da eğlence 20 Kasım’da Kardeş Türküler, 22 Kasım’da Mabel Matiz, 23 Kasım’da aşk şarkılarının sevilen sesi Levent Yüksel, 29 Kasım’da Yaşar ve 30 Kasım’da Ümit Besen & Pamela ile hız kesmeden devam ediyor. 27 Kasım ise güçlü sesi ve besteleriyle Yıldız Tilbe sevenleriyle buluşacak.

Güçlü seslere ve farklı tarzlara yer verilen program kapsamında 15 Kasım’da Serkan Kaya, 16 Kasım’da Berkay, 20 Kasım’da Sevcan Orhan, 22 Kasım’da Rubato, 23 Kasım’da Tan Taşcı ve 29 Kasım’da Merve Özbey’i ağırlayacak olan, Jolly Joker Ankara, sonbahara 30 Kasım’da gerçekleşecek Hakan Altun konseri ile veda edecek.

15 Kasım’da Rubato’nun konserine ev sahipliği yapacak Jolly Joker Antalya, 16 Kasım’da Buray, 22 Kasım’da İstanbul Arabesque Project, 23 Kasım’da Koray Avcı ve 29 Kasım’da Serkan Kaya konserleri ile müzikseverleri ağırlayacak. 30 Kasım'da da Merve Özbey burada konser verecek.

15 Kasım’da Ümit Besen & Pamela ikilisinin performansları ile renk katacakları Mersin sahnesinde program; 16 Kasım’da Diva Bülent Ersoy, 21 Kasım’da Evet Ne Söylüyorduk, 22 Kasım’da Funda Arar, 23 Kasım’da Serkan Kaya, 29 Kasım’da Berkay ve 30 Kasım’da Mehmet Erdem konserleri ile devam edecek. 20 Kasım ise Yıldız Tilbe, Mersinli hayranlarıyla buluşacak.

15 günde 8 adet konsere ev sahipliği yapacak olan Jolly Joker Adana, Funda Arar'ın konserliyle 15 Kasım'da gerçekleştireceği açılış konserinin hemen ardından; 16 Kasım’da Ümit Besen & Pamela, 20 Kasım’da Evet Ne Söylüyorduk, 22 Kasım’da Yaşar, 23 Kasım’da Berkay, 27 Kasım’da Rubato, 29 Kasım’da Mabel Matiz’i ağırlayacak. Jolly Joker Adana, ilk ay sonu konserinde 30 Kasım’da Tan Taşcı’yı ağırlayacak.