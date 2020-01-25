25.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Obamaların portresi Amerika’yı gezecek
Amerika eski başkanı Barack Obama ve eşi Michele Obama’nın 2018’de Kehinde Wiley ve Amy Sherald tarafından yapılan portreleri turneye çıkmaya hazırlanıyor.
Washington’daki Smithsonian Müzesi’nde sergilenen eserler, Mayıs 2021’de Washington’daki Portrait Gallery’de sergilenecek. Bu geçici sergiyle birlikte bir de kitap okurlarla buluşacak. Princeton University Press tarafından basılacak kitap “The Obama Portraits” adını taşıyor. Eserler daha sonra Şikago’daki Art Institute’ta, Brooklyn Müzesi’nde, Los Angeles Şehir Müzesi’nde, Atlanta’daki High Museum of Art’ta ve Houston’da Güzel Sanatlar Müzesi’nde ziyaretçisiyle buluşacak.
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