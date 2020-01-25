Obamaların portresi Amerika’yı gezecek

Washington’daki Smithsonian Müzesi’nde sergilenen eserler, Mayıs 2021’de Washington’daki Portrait Gallery’de sergilenecek. Bu geçici sergiyle birlikte bir de kitap okurlarla buluşacak. Princeton University Press tarafından basılacak kitap “The Obama Portraits” adını taşıyor. Eserler daha sonra Şikago’daki Art Institute’ta, Brooklyn Müzesi’nde, Los Angeles Şehir Müzesi’nde, Atlanta’daki High Museum of Art’ta ve Houston’da Güzel Sanatlar Müzesi’nde ziyaretçisiyle buluşacak.