Onno Tunç anısına müzik günleri

3-6 Şubat tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde, Müzik İleri Araştırmaları Merkezi’nde (MIAM) gerçekleşecek Onno Tunç Müzik Günleri, genç bestecileri aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanlarda, bu alanların önemli temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Dört gün sürecek program, atölye ve panellerden oluşuyor. Genç müzisyenlerin atölyelere katılabilmek için 10 Ocak tarihine dek itumiam@gmail.com adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Atölyeler 10 katılımcı ile sınırlı olacak. Paneller ise herkese açık olarak düzenlenecek.



Program kapsamında, Grammy ödüllü perküsyonist ve besteci Arto Tunçboyacıyan “Ritim Felsefesi ve Dünya Müzikleri” başlıklı atölyenin, Sezen Aksu, Sertab Erener gibi pek çok sanatçının aranjörlüğünü üstlenen Ozan Bayraşa “Aranjman ve Müzik Prodüksiyonu” başlıklı atölyenin yürütücülüğünü üstlenecek. The Emperor’s Tomb ve Indiana Jones gibi filmlerin müziklerine imza atan, besteci, yapımcı ve ses tasarımcısı Clint Bajakian ise etkileşimli video oyunlarına yönelik “Oyun Müziği” atölyesini gerçekleştirecek.