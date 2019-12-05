05.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Oprah’tan müzik dünyasındaki seks skandalları belgeseli
Yapımcı Oprah Winfrey, Apple TV+’a gelecek yıl için önemli bir belgesel projesi hazırlayacağını duyurdu.
Müzik dünyasındaki seks skandalları ve cinsel tacizleri konu alacak bu belgesel; cinsiyet, sınıf ve ırkçılık meseleleri üzerine odaklanan kapsamlı bir yapım olacak. Projenin ismi henüz açıklanmazken Oprah Winfrey’in #MeToo ve Time’s Up (Yeter) hareketinde başı çeken isimlerden olması nedeniyle projenin oldukça yüksek ses getirmesi bekleniyor.