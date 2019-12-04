04.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Orhan Pamuk, poğaçacı hakkında konuştu
Gelik’in vefatına ilişkin Independent Türkçe’ye konuşan Pamuk, şunları söyledi: “’Kafamda Bir Tuhaflık’ adlı romanımı yazabilmek için o rahmetli poğaçacı gibi -çoğu yoğurtçu- kırka yakın sokak satıcısı ile tanışıp röportajlar yaptım. Bazı satıcıların -özellikle emekli eski yaşlı satıcıların evlerine gidip sohbetler ettim! O konuşmaların hepsini kaydettim. O romanı yazmak altı yılımı aldı. Bir konuya altı yıl emek vermek, bir konuyu sevmek nedir, yazan, araştıran bilir.”
Konuşanların ve diyalogların sahiciliğinin, inandırıcılığının kendisi için önemli olduğunu da vurgulayan Pamuk, “Bir romanı yazarken konuşma sahnelerini yakınlarıma yüksek sesle okurum. Hakiki mi, inandırıcı mı söylesinler diye. Bu konuda iddialı olduğum için simitçiye ‘simitçi’ mi denecek -’hey oğlum’ mu denecek, ‘amca’ mı denecek- bütün bu konuları düşünmeyi de severim. Bu konularda ‘viral olanlar’ kadar iddialıyım. Bu konunun ‘viral’ olması da hoşuma gitti. İnsanlar diyaloğun hakikiliğine değer veriyor diye. On kere önceden ayarlanmış bir sahneydi. Filme çekilmesinden belli değil mi? Üstelik İngiliz TV’si BBC için, poğaça nedir bilmeyen insanlara film yapıyoruz.”