Orhan Pamuk, poğaçacı hakkında konuştu

Konuşanların ve diyalogların sahiciliğinin, inandırıcılığının kendisi için önemli olduğunu da vurgulayan Pamuk, “Bir romanı yazarken konuşma sahnelerini yakınlarıma yüksek sesle okurum. Hakiki mi, inandırıcı mı söylesinler diye. Bu konuda iddialı olduğum için simitçiye ‘simitçi’ mi denecek -’hey oğlum’ mu denecek, ‘amca’ mı denecek- bütün bu konuları düşünmeyi de severim. Bu konularda ‘viral olanlar’ kadar iddialıyım. Bu konunun ‘viral’ olması da hoşuma gitti. İnsanlar diyaloğun hakikiliğine değer veriyor diye. On kere önceden ayarlanmış bir sahneydi. Filme çekilmesinden belli değil mi? Üstelik İngiliz TV’si BBC için, poğaça nedir bilmeyen insanlara film yapıyoruz.”