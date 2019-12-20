Orhan Veli şiirleri ekranlarda

OPPO,15 Aralık günü ikinci reklam kampanyasını bekleyenleriyle buluşturdu. Türk toplumu için derin anlamlar taşıyan üstat Orhan Veli’yi reklam kampanyasında ana noktaya oturtarak herkesin gönlünde taht kuran reklamda; başarılı şarkıcı Sıla, ünlü model Didem Soydan, ünlü oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu yer aldılar. Sıradışı olmayı vizyonu haline getiren OPPO, ikinci reklam kampanyasında bunu bir kez daha kanıtladı.

Yaptığı reklam kampanyasını taçlandırmak ve Orhan Veli’nin İstanbul sevdasından hareketle; İstanbul’u İstanbul yapan noktalarda 18 Aralık sabahı, işlerine ya da okullarına vapurla giden yolculara güzel bir sürpriz yaptı. Türk edebiyatında İstanbul’u en güzel anlatan isimlerden biri olan usta şair Orhan Veli’nin kitapları, Adalar’a, Eminönü’ne, Kadıköy’e ve Beşiktaş’a yapılan günün ilk vapur seferlerinde İstanbullularla buluştu. Yolculuk sırasında çaylarını içip simitlerini yiyen İstanbullular, bir yandan da usta şairin birbirinden etkileyici dizelerini okuma ve güne hoş bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

OPPO’nun, televizyonlarda, sinemalarda ve dijital platformlarda gösterimi devam eden reklam kampanyası ile Orhan Veli’nin adı ilk kez bir markayla birlikte anılıyor. Alınan özel izinle gerçekleştirilen reklam kampanyası kapsamında Orhan Veli’yi sahiplenen OPPO, ünlü şairin unutulmaz dizelerini milyonlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

BİR İŞ VAR

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Her zaman güzel mi bu kadar,

Bu eşya, bu pencere?

Değil,

Vallahi değil;

Bir iş var bu işin içinde.

Orhan VELİ